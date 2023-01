La Rochelle - Toulouse : horaire, compos, pronos... les infos du match

LA ROCHELLE - TOULOUSE. RUGBY. Pour la suite de cette 15e journée du Top 14, en ce samedi 7 janvier, La Rochelle, champion d'Europe en titre, accueille Toulouse, leader du championnat, dans une affiche qui sent la poudre.

Deux des meilleures places du rugby français, pour une fièvre du samedi soir en ce 7 janvier. Dans son antre de Marcel-Deflandre, qui est à guichet fermé pour la 74e fois d'affilée, La Rochelle accueille Toulouse, dans ce choc du Top 14. Le champion d'Europe en titre reste sur neuf défaites de rang face à l'actuel leader du championnat. Pour les Maritimes, il est l'heure de finir à bout de la bête noire : "Cela m'énerve, oui, mais çà ne m'empêche pas de dormir, a confié Uini Atonio. En fait une partie du groupe a changé, les nouveaux joueurs n'ont pas connu cette série, cela permet d'aborder différemment cette rencontre. On n'a pas parlé de cela cette semaine."

Toutes compétitions confondues, Toulouse reste sur cinq victoires de rang. La bande à Mola compte huit points d'avance sur le Stade Français Paris (2e, 42 points). Pour ce déplacement à La Rochelle, Toulouse bénéficie de retour de poids à l'image de Romain Ntamack, Peato Mauvaka, et Matthis Lebel. En revanche, Antoine Dupont, Julien Marchand, et Anthony Jelonch sont au repos. En conférence de presse, Arthur Retière, qui a quitté le Stade Rochelais pour le Stade Toulousain à la dernière intersaison, s'est confié avant ce La Rochelle - Toulouse : "On doit garder la même envie et les mêmes objectifs. Même si ça tourne, il faut qu'on reste réguliers dans les performances. C'est pour cela qu'on s'entraîne à quarante, pour conserver cette émulation et ce niveau d'énergie."

Dans cette 15e journée du Top 14, ce samedi 7 janvier, La Rochelle accueille Toulouse au stade Marcel-Deflandre. Le coup d’envoi de ce choc du Top 14 sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour regarder La Rochelle - Toulouse. Cette affiche sera en effet diffusée par Canal +.

Pour suivre La Rochelle - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de suivre cette affiche du Top 14 via Canal + en ce samedi 7 janvier.

Le XV de départ de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Rhule, 12. Favre, 11. Leyds ; (o) 10. Hastoy, (m) 9. Berjon ; 7. Pa.Boudehent, 8. Alldritt (cap), 6. Botia ; 5. Picquette, 4. Sazy ; 3. Atonio, 2. Bourgarit, 1. Wardi.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Jaminet; 14. A.Retière, 13. Barassi, 12. Tauzin, 11. Lebel ; (o) 10. R.Ntamack, (m) 9. Graou ; 7. Placines, 8. T.Ntamack, 6. Elstadt ; 5. Brennan, 4. Youyoutte ; 3. Faumuina, 2. Mauvaka (cap.), 1. Duprat.