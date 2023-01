La Rochelle - Toulouse : les Maritimes mettent fin à la malédiction... le résumé du match

Après huit revers de rang face à la bande à Mola, La Rochelle tient enfin un succès. Pour cela, les hommes d'O'Gara se sont appuyés sur leur paquet d'avants. Dominateur en mêlée, et dans les collisions, le Stade Rochelais s'est vite échappé dans ce choc. Grâce à un essai de Sazy (25e), et à la botte d'Hastoy, les Maritimes sont rentrés aux vestiaires, à la pause, avec un net avantage au score (16-0).

Auprès du diffuseur, l'ailier du Stade Rochelais s'est exprimé après la victoire des siens face à Toulouse : "On aurait bien aimé le bonus. Mais, on n’a pas la légitimé pour dire ça aussi. C’était la moindre des choses de gagner cette rencontre après deux revers à domicile. Les avants ont fait un énorme boulot. Maintenant, il faudra faire encore plus pour l’avenir."

23:05 - Arthur Retière après La Rochelle - Toulouse : "Il faut retourner au travail"

Au micro de Canal +, l'ailier de Toulouse, auteur d'un essai, s'est confié à la suite de cette défaite (30-7) : "Il n’y a rien à dire. Ça a été compliqué. On aurait pu prendre 30 points à la pause. On a un peu plus tenu le ballon en deuxième période et on a fini par marquer mais bon... Il faut retourner au travail avant la coupe d’Europe."