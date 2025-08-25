Son couple, ses origines paysannes... Les secrets d'Antoine Dupont

Antoine Dupont a &quot;honte&quot; de ses origines
© Eric Thayer/AP/SIPA (publiée le 21/11/2024)
"Quand j'étais petit, on avait presque honte de dire qu'on était paysans. La connotation était toujours négative, je me souviens qu'à l'école, pour écrire le métier de mes parents, j'écrivais hôtelier-restaurateur et je n'écrivais pas agriculteur. Et aujourd'hui on arrive à être fiers et à plus valoriser cela", a-t-il notamment expliqué lors d'une interview pour Brut.
La Rédaction