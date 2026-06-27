Son couple, ses origines paysannes, une hygiène stricte... Les secrets d'Antoine Dupont

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© JP PARIENTE/SIPA (publiée le 21/11/2024)
Antoine Dupont et son frère ont relancé l'affaire familiale. "On a perpétué la tradition. Le nom Dupont à Castelnau, il était connu bien avant nous. On est la septième génération d'hôteliers-restaurateurs, donc ça fait quand même quelque temps. Et puis on sait qu'un hôtel-restaurant dans un village, c'est ce qui fait aussi la vie du village, donc quand ça a fermé, ça a été dur pour nous, mais ça a été dur aussi pour tout le canton. C'est pour ça aussi que ça nous tenait à cœur de refaire vivre ça, cette vie de village", a expliqué l'international français dans un reportage pour Brut.
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La Rédaction