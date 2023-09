Secrets, anecdotes... Ce que vous ne savez pas sur Fabien Galthié : un palmarès impressionnant

Fabien Galthié s'était marié en juillet 2002 à Montgesty avec Coline Dalbos avec qui il a fait deux enfants, Mathis et Jane. Le premier est né en 2001 alors que sa fille est née en 2004. Mais Coline et Fabien ne sont plus ensemble et le sélectionneur des Bleus est désormais en couple avec l'actrice et la chanteuse belge Helena Noguerra depuis 2022.