Son couple discret, ses lunettes... Les secrets de Fabien Galthié

© SIPA (publiée le 24/01/2023)
Avant de devenir le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Fabien Galthié a connu une carrière de joueur riche en trophées remportés. Un titre de champion de France, un Challenge européen, trois Grands Chelems et une finale de Coupe du monde, voici le pedigree de l'ancien international français. 
La Rédaction