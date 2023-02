XV de France : quelle compo face à l'Italie pour le début du VI Nations ?

Premier match du Six Nations pour l'équipe de France qui affronte l'Italie.

À quelques mois de sa Coupe du monde, l'équipe de France de rugby remet officiellement son Grand Chelem en jeu dimanche 5 février face à l'Italie pour le coup d'envoi du tournoi des VI Nations. Favorite du match, l'équipe de France devra tout de même se méfier d'un excès de confiance face à une équipe italienne qui prend confiance depuis plusieurs années et qui reste sur une année 2022 exceptionnelle avec des victoires au pays de Galles, face à l'Australie ou encore les Samoa.

Pour ce premier match, Fabien Galthié fait confiance à ses cadres ou presque. Pressenti pour être titulaire sur le poste de 3/4 aile quelques jours seulement après son retour face à Pau en Top 14, Gabin Villière s'est fracturé le péroné et est tout simplement forfait pour l'intégralité du tournoi. S'il s'agit d'un véritable coup dur pour les Bleus, ces derniers ont une grosse réserve à l'arrière puisque Ethan Dumortier, meilleur marqueur du Top 14, va prendre sa place pour sa première sélection. Notons également que le Toulousain Melvyn Jaminet ne fera pas partie du quinze de départ ni même de la feuille de match pour l'entame de ce tournoi. La compo : Ramos - Penaud, Moefana, Fickou, Dumortier - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Willemse, Flament - Atonio, Marchand, Baille

Quel est le calendrier du XV de France ?

Voici le calendrier complet des matchs du XV de France pour la saison 2023 :

Tournoi des 6 Nations

Italie - France : 05/02/2023 à 16h00

Irlande - France : 11/02/2023 à 15h15

France - Écosse : 25/02/2023 à 16h00

Angleterre - France : 11/03/2023 à 17h45

France - Pays de Galles : 18/03/2023 à 15h45

Coupe du monde de rugby

France - Nouvelle-Zélande le vendredi 8 septembre à 21h00

France - Uruguay le jeudi 14 septembre à 21h

France - Namibie le jeudi 21 septembre à 21h

France - Italie le vendredi 6 octobre à 21h

Qui est le capitaine du XV de France ?

Le capitaine du XV de France de rugby est le demi de mêlée du Stade Toulousain et meilleur joueur du monde en 2021, Antoine Dupont.

Qui est le sélectionneur du XV de France ?

L'entraîneur du XV de France est l'ancien demi de mêlée Fabien Galthié. Accompagné de son staff et notamment Rafael Ibanez, il est en poste depuis 2019

Quels sont les joueurs du XV de France ?

Voici la toute dernière liste du XV de France de rugby convoquée par le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié

Talonneur : Gaëtan Barlot (Castres), Teddy Baubigny (Toulon), Julien Marchand (Toulouse).

: Gaëtan Barlot (Castres), Teddy Baubigny (Toulon), Julien Marchand (Toulouse). Pilier : Uini Atonio (La Rochelle), Cyril Baille (Toulouse), Sipili Falatea (Bordeaux-Bègles), Mohamed Haouas (Montpellier), Dany Priso (Toulon), Reda Wardi (La Rochelle).

: Uini Atonio (La Rochelle), Cyril Baille (Toulouse), Sipili Falatea (Bordeaux-Bègles), Mohamed Haouas (Montpellier), Dany Priso (Toulon), Reda Wardi (La Rochelle). Deuxième-ligne : Bastien Chalureau (Montpellier), Thibaud Flament (Toulouse), Thomas Jolmes (Bordeaux-Bègles), Thomas Lavault (La Rochelle), Romain Taofifenua (Lyon), Paul Willemse (Montpellier).

: Bastien Chalureau (Montpellier), Thibaud Flament (Toulouse), Thomas Jolmes (Bordeaux-Bègles), Thomas Lavault (La Rochelle), Romain Taofifenua (Lyon), Paul Willemse (Montpellier). Troisième-ligne : Grégory Alldritt (La Rochelle), Alexandre Bécognée (Montpellier), Paul Boudehent (La Rochelle), Yacouba Camara (Montpellier), Dylan Cretin (Lyon), François Cros (Toulouse), Anthony Jelonch (Toulouse), Sekou Macalou (Stade Français), Charles Ollivon (Toulon).

: Grégory Alldritt (La Rochelle), Alexandre Bécognée (Montpellier), Paul Boudehent (La Rochelle), Yacouba Camara (Montpellier), Dylan Cretin (Lyon), François Cros (Toulouse), Anthony Jelonch (Toulouse), Sekou Macalou (Stade Français), Charles Ollivon (Toulon). Demi de mêlée : Léo Coly (Montpellier), Antoine Dupont (Toulouse), Nolann Le Garrec (Racing).

: Léo Coly (Montpellier), Antoine Dupont (Toulouse), Nolann Le Garrec (Racing). Demi d'ouverture : Antoine Hastoy (La Rochelle), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles), Romain Ntamack (Toulouse).

: Antoine Hastoy (La Rochelle), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles), Romain Ntamack (Toulouse). Centre : Pierre-Louis Barassi (Toulouse), Julien Delbouis (Stade Français), Gaël Fickou (Racing), Émilien Gailleton (Pau), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles).

: Pierre-Louis Barassi (Toulouse), Julien Delbouis (Stade Français), Gaël Fickou (Racing), Émilien Gailleton (Pau), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles). Ailier : Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles), Ethan Dumortier (Lyon), Matthis Lebel (Toulouse), Damian Penaud (Clermont).

: Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles), Ethan Dumortier (Lyon), Matthis Lebel (Toulouse), Damian Penaud (Clermont). Arrière : Romain Buros (Bordeaux-Bègles), Melvyn Jaminet (Toulouse), Thomas Ramos (Toulouse).

Quelle est la billetterie du XV de France ?

Si vous voulez assister aux matchs du XV de France, l'achat des billets se passe sur la plateforme officielle de la FFR. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien juste ici.

Marcoussis, le centre d'entraînement du XV de France

Comme Clairefontaine pour le foot, l'équipe de France a droit à son centre d'entraînement officiel. Ce dernier a été inauguré depuis 2002 et dispose de trois terrains en gazon naturel, deux terrains synthétiques dont un couvert et un terrain hybride. Il regroupe les installations d'entraînement des équipes de France et le siège de la fédération.

Quel est le palmarès du XV de France ?

Coupe du monde

Finaliste (1987, 1999, 2011)

Tournoi des 5 et 6 Nations

Vainqueur à 26 reprises : 1954, 1955, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967, 1968, 1970, 1973, 1977, 1981, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1997, 1998, 2002, 2004, 2006, 2007, 2010, 2022

10 Grands Chelems : 1968, 1977, 1981, 1987, 1997, 1998, 2002, 2004, 2010, 2022

Qui est le meilleur marqueur d'essais du XV de France ?

À l'instar d'un Olivier Giroud en foot, c'est Serge Blanco, appelé le Pelé du rugby, qui est le meilleur marqueur d'essais du XV de France avec 38 essais à son actif.