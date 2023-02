RUGBY. Italie - France : les Bleus s'imposent dans la douleur

18:20 - Galthié : "On s'est mis en difficulté"

Interrogé par nos confrères de France 2 à la fin de la rencontre, Fabien Galthié a fait le point sur la prestation de ses joueurs : "En premier la difficulté à gagner. On a été en difficulté une partie du match. Il a fallu vraiment composer pour arriver à ramener la victoire, en plus avec quatre essais, avec le bonus offensif, ce qui nous met dans la course par rapport à l'Irlande qui a gagné au pays de Galles, et de quelle manière, et les Ecossais en Angleterre. C'est une victoire bonifié, c'était l'objectif. L'objectif qui n'a pas été atteint, c'est la qualité de la performance. On a été empêchés par les Italiens et aussi par notre attitude par rapport à l'arbitrage. On a été sanctionnés 18 fois, je rajoute pas les avantages, plus un carton jaune, surtout à des endroits où on ne doit pas faire de fautes, et en position défensive, où il n'y a pas de danger. On s'est mis en difficulté, franchement."