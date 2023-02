Toulon - Toulouse : chaîne, compos... Les infos

Découvrez toutes les informations de cette rencontre entre le RC Toulon et le Stade Toulousain qui se joue ce samedi 18 février à 21h05.

Le rugby club toulonnais est en difficulté cette saison mais peut, à l'occasion de cette rencontre face à Toulouse, regagner le top 6 du Championnat et être en position de se qualifier pour la phase finale du Top 14. L'équipe de Franck Azéma est sur une série de quatre succès de rang toutes compétitions confondues et espère certainement capitaliser sur cette bonne série pour se mêler à la lutte aux avant postes. Le coach toulonnais ne s'y trompe pas et a annoncé que cette rencontre était "capitale".

En face, Toulouse est le solide leader du Top 14. Avec 8 points d'avance sur son dauphin avant cette 18e journée, les hommes d'Ugo Mola ont toutes les cartes en mains pour s'assurer une fin de saison plutôt tranquille et terminer dans les deux premières places du Championnat afin de rejoindre directement les demi-finales de la phase finale de la compétition.

A quelle heure débute le match Toulon - Toulouse ?

Le match Toulon - Toulouse débutera à 21h05. Il se déroulera au Stade Vélodrome de Marseille, en France.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulon - Toulouse ?

C'est Canal+ qui diffusera cette rencontre du Top 14 entre Toulon et Toulouse. Pierre-Baptiste Nuchy sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Toulon - Toulouse ?

La plateforme de streaming de Canal+, MyCanal, diffusera également la rencontre. En revanche, un abonnement est nécessaire pour regarder le match.

Quelles compositions pour Toulon - Toulouse ?

Les Toulonnais peuvent compter sur un retour important à l'occasion de cette 18e journée du Top 14 avec la titularisation de Teddy Baubigny qui n'avait pas joué depuis le 4 décembre dernier. Cheslin Kolbe est également présent et affronte donc son ancien club alors que Sergio Parisse aura le brassard de capitaine. Voici le XV de départ du rugby club toulonnais : 15. Luc ; 14. Kolbe, 13. Waisea, 12. Paia'aua, 11.Wainiqolo ; 10. West, 9. Serin ; 7. Isa, 8. Parisse (cap.), 6. Du Preez ; 5. Alainu'uese, 4. Rebbadj ; 3. Setiano, 2. Baubigny, 1. Priso.

De son côté, Ugo Mola, doit composer sans ses internationaux qui sont monopolisés pour le tournoi des VI Nations. Melvyn Jaminet et François Cros sont de retour et seront titulaires. Avec le retour de ce dernier, Mallia n'est donc plus en charge des tirs aux buts. Voici la composition toulousaine : 15. Jaminet ; 14. A.Retière, 13.Barassi, 12.Chocobares, 11.Lebel ; 10.Mallia, 9.Graou ; 7.Placines (cap.), 8.Roumat, 6.Cros ; 5.Meafou, 4.Arnold ; 3.Aldegheri, 2.Cramont, 1.Ainu'u.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Toulon - Toulouse ?

Pour cette rencontre, le rugby club toulonnais est donné favori par les sites de paris sportifs. Les Toulonnais sont à 1,30 sur Betclic, le nul est à 22 et la victoire toulousaine est à 3,40. Sur Unibet, Toulon est à 1,31, le nul à 22 et la victoire des Toulousains est à 3,41.