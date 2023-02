Pays de Galles - Angleterre : les Anglais se rassurent, le résumé du match

19:54 - Le résumé du match: les Anglais efficaces

Enlisé dans une crise sur et en dehors du terrain, le Pays de Galles recevait l'Angleterre après avoir perdu ses deux premiers matchs dans ce Tournoi des Six Nations. Ce manque de confiance s'est rapidement traduit sur le terrain par un manque d'idées et de sérénité face à une équipe anglaise bien organisée ce samedi à Cardiff, sur la pelouse du Principality Stadium. Anthony Watson a concrétisé la domination anglaise au cours d'une première période très fermée en marquant le premier essai du match (0-8, 18e).

Tout s'est emballé au retour des vestiaires, avec un essai inscrit de chaque côté en quatre minutes, le pilier anglais Sinckler (44e) répondant à Louis Rees-Zammit (41e), auteur d'une belle interception au milieu du terrain avant de filer aplatir dans l'en-but. Sans aucune idée sur le plan offensif et presque sans aucun plan, les Gallois ne réussiront jamais à revenir sur les Anglais, qui n'ont pourtant pas pu compter sur un grand Owen Farrell au pied. En fin de rencontre, c'est même le XV de la Rose qui va prendre le large logiquement par Lawrence (10-20, 74e). Sans réussir à arracher le point de bonus offensif pour autant dans les dernières minutes.