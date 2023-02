France - Écosse : horaire, compos... les infos du match

Pour cette 3e journée du Tournoi des 6 Nations, la France, ce dimanche 26 février, accueille l'Écosse, au stade de France. Après son revers en Irlande, la bande de Dupont doit se méfier du XV du Chardon, qui a remporté ces deux premières rencontres.

L'heure de la révolte. Pour ce France - Écosse, ce dimanche 25 février, les ouailles de Galthié commencent leur jour d'après, à la suite du revers subi en Irlande (32-19), il y a 15 jours. Pour cela, les Bleus pourront compter sur l'appui du stade de France pour relancer une dynamique positive.

En conférence de presse, Antoine Dupont s'est montré serein avant ce France - Écosse : "Toutes les séries sont faites pour se terminer un jour, a avoué le capitaine des Bleus. Au-delà de la défaite, on a surtout vu un très grand match de rugby, avec énormément d'intensité. L'Irlande est l'équipe n°1 au monde et de notre côté il y a des choses que nous aurions pu, dû faire mieux. Mais rien de catastrophique ou qui doit révolutionner ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Il s'agit juste de choses que l'on doit mieux faire."

En face, le XV du Chardon arrive du côté de Saint-Denis avec le plein de confiance. Les partenaires de Finn Russell sont invaincus dans ce 6 Nations après leurs succès face en Angleterre (23-29) et face au Pays de Galles (35-7). "Ce sera un endroit difficile, mais un endroit excitant pour jouer au rugby et s'exprimer comme on veut le faire."

Pour cette 3e journée du 6 Nations, la compétition propose un choc France - Écosse au stade de France. Le coup d'envoi de cette affiche sera donné à 16h00 par M. Amashukeli (GEO).

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Tournoi des 6 Nations, vous avez une seule option pour assister à France - Écosse. Cette affiche est en effet diffusée par France Télévisions. Ce France - Écosse sera disponible sur France 2.

Pour suivre France - Écosse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Il faudra vous inscrire, gratuitement, à la plateforme france.tv. Par la suite, vous devrez vous brancher sur France 2 pour regarder France - Écosse.

Le XV des Bleus pour ce France - Écosse : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Moefana, 12. Fickou, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 8. Alldritt, 7. Ollivon, 6. Jelonch ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Haouas, 2. Marchand, 1. Baille.

Le XV du Chardon pour ce France - Écosse : 15. Hogg ; 14. Steyn, 13. Jones, 12. Tuipulotu, 11. Van der Merwe ; 10. Russell, 9. White ; 8. M.Fagerson, 7. Watson, 6. Ritchie (cap.) ; 5. Gilchrist, 4. Gray ; 3. Z.Fagerson, 2. Turner, 1. Schoeman.