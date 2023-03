En clôture de la 20e journée de Top 14, le Racing 92, qui n'a plus le droit à l'erreur pour accrocher une place en phase finale, accueille, ce dimanche 5 mars, Toulouse, le leader du championnat. C'est un duel cinq étoiles !

Au Top 14, l’heure des faux doublons est venue. Ce dimanche 5 mars, à la Paris Défense Arene, la 20e journée du championnat de France se clôture avec un alléchant Racing 92 – Toulouse. Une belle affiche sur le papier, et l'occasion de découvrir également Habosi. Licencié par la franchise fidjienne du Super Rugby pour écart de conduite, l'ailier, annoncé comme une véritable bombe atomique, va faire ses débuts en Top 14 avec ses nouvelles couleurs à l'occasion de ce Racing 92 - Toulouse. Les Ciel et Blanc comptent sur leur nouvelle arme pour remonter au classement et intégrer le Top 6, au terme de cette journée. Un succès suffit aux Racingmen pour passer devant Bayonne.

En face, sur de sa force, Toulouse, plus que jamais leader du Top 14, peut prendre onze unités d'avance sur La Rochelle en cas de succès en terres franciliennes. Pour cela, les Rouge et Noir misent sur la puissance de leur géant Emmanuel Meafou. Présent en conférence de presse, le deuxième ligne s'est confié sur ce Racing 92 - Toulouse : "Le Racing est une bonne équipe. Sur leur synthétique, chez eux, cela ne sera pas un match facile. Malgré nos blessés, nous travaillons pour faire un gros match sur cette fin de bloc. Ils ont des joueurs de classe mondiale. Ils sont fort partout, devant comme derrière. Sur les turn-over et les récupérations de balle, ils peuvent nous mettre des points. Ils en mettent une moyenne de 33 par match à domicile. Il faudra être solide en défense. On veut bien finir ce bloc contre cette belle équipe."

Ce Racing 92 - Toulouse, comptant pour la 20e journée du Top 14, se joue à la Paris Défense Arena. Le coup d’envoi de ce choc sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous avez qu'un seul choix pour suivre Racing 92 - Toulouse. Cette affiche sera en effet diffusée par Canal +.

Pour suivre Racing 92 - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de suivre cette affiche sur Canal +.

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Habosi, 13. Saili, 12. Chavancy (cap.), 11. Imhoff ; 10. Russell, 9. Iribarren ; 7. Chouzenoux, 8. Baudonne, 6. Lauret ; 5. Poloniati, 4. Palu ; 3. Kharaishvili, 2. Tarrit, 1. Ben Arous.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Jaminet ; 14. Retière, 13. Guitoune, 12. Akhi, 11. Lebel ; 10. Mallia, 9. Graou ; 7. Fouyssac, 8. Roumat, 6. Elstadt ; 5. Meafou, 4. Brennan ; 3. Merkler, 2. Mauvaka, 1. Ainu'u.