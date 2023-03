Angleterre - France : horaire, compos... les infos du match

Pour la 4e journée du Tournoi des 6 Nations, la France se rend à Twickenham pour défier, ce samedi 11 mars, l'Angleterre. Avant ce crunch, les deux équipes comptent 10 points au classement et peuvent encore viser la victoire finale.

Quoi de plus beau qu'un Angleterre - France.... Quoi de plus beau qu'un crunch ! Pour l'avant-dernière journée du Tournoi des 6 Nations, les Bleus croisent le fer avec le XV de la Rose, l'ennemi juré, dans le majestueux temple de Twickenham. Les deux nations ont perdu qu'un seul match, l'Écosse pour l'Angleterre et l'Irlande pour la France, et sont à égalité au classement (10 pts). Le XV de France, dans le cadre du Tournoi, n'a plus gagné dans l'antre du rugby anglais depuis le 13 février 2005 (17-18).

Pour ce grand rendez-vous, la bande à Dupont peut compter sur le retour de Jonathan Danty, qui s'est remis d'une blessure à un genou. "On a pris le temps de l'accompagner depuis sa reprise, a assuré Galthié. Mais Jonathan Danty est assez clair dans sa vision. Il se connaît bien. La confiance qui existe entre les joueurs et le staff a une dimension psychologique. Toute la semaine, je lui ai demandé comment il se sentait. Lundi, il m'a dit : 'Je suis prêt.'"

Outre-Manche, Steve Borthwick, qui a pris la succession d'Eddie Jones il y a quelques mois, a procédé à une révolution. Le sélectionneur a préféré Marcus Smith à Owen Farrell. C'est la première fois depuis 2013 que l'habituel capitaine du XV de la Rose prend place sur le banc pour un match du Tournoi des 6 Nations. "Pour ce match, je pense que la bonne décision est de faire débuter Marcus Smith, a justifié le patron de l'Angleterre. Je pense que c'est la bonne façon de procéder face à cet adversaire. Comme je le fais toujours, je passe en revue le plan de jeu que nous souhaitons mettre en œuvre et les tactiques que nous voulons mettre en place contre l'adversaire. Owen a été brillant, comme toujours. Il dirige cette équipe de manière fantastique, peu importe son rôle. Il a été incroyable cette semaine."

Pour la 4e journée du 6 Nations, Twickenham accueille Angleterre - France. Le coup d'envoi de ce choc continental sera donné à 17h45 par M. O'Keefee (Nouvelle-Zélande).

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Tournoi des 6 Nations, vous aurez un seul choix pour regarder Angleterre - France. Cette affiche sera en effet diffusée par France Télévisions. Il faudra donc se brancher sur France 2.

Pour suivre Angleterre - France en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de vous inscrire gratuitement sur la plateforme france.tv. Par la suite, vous allez pouvoir rejoindre France 2 pour suivre en direct le crunch, dans ce Tournoi des 6 Nations.

La composition du XV de la Rose pour ce Angleterre - France : 15. Steward ; 14. Malins, 13. Slade, 12. Lawrence, 11. Watson ; 10. Smith, 9. Van Poortvliet ; 7. Willis, 8. Dombrandt, 6. Ludlam ; 5. Chessum, 4. Itoje ; 3. Sinckler, 2. George, 1. Genge (cap.).

La composition des Bleus pour ce Angleterre - France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille.