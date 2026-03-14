France - Angleterre : pourquoi le match de rugby est appelé le "Crunch" ?

La rencontre entre le XV de France et le XV de la Rose a un nom particulier, les explications.

Angleterre - France ou France - Angleterre, c'est un véritable classique du rugby mondial. Rivaux depuis des décennies (des siècles ?), le XV de France et le XV de la Rose s'affrontent de nouveau ce samedi 12 mars pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Une rencontre qui s'annonce déjà décisive pour les deux équipes. Mais pourquoi cette rencontre si singulière est traditionnellement appelée le "Crunch" ?

La traduction littérale de ce terme est "craquement" ou "crissement" si vous préférez, signifiant "un moment décisif". L'origine exacte du mot est assez inconnue, y compris pour les spécialistes du rugby. La date exacte où l'expression a été employée pour la première fois n'est pas officiellement connue elle non plus.

Selon certains amoureux du ballon ovale, le terme a été utilisé dès 1906, en marge du premier France-Angleterre (8-35), joué au Parc des Princes. Pour d'autres, l'expression n'est apparue qu'en 1981, dans les colonnes du Irish Time, un quotidien irlandais. Des historiens indiquent qu'près avoir été ennemis lors de certains conflits, les deux nations ont enterré la hache de guerre, mais que cette rivalité s'est déplacée sur les terrains de rugby.