France - Pays de Galles : heure, compos... les infos du match

Pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations, la France, ce samedi 18 mars, accueille le Pays de Galles au Stade de France. Les Bleus peuvent toujours viser la victoire finale.

Un France - Pays de Galles pour terminer en beauté. Après la victoire historique arrachée en Angleterre (10-53), les Bleus retrouvent leur jardin du stade de France, ce samedi 18 mars, avec un objectif clair en tête : mettre la pression sur l'Irlande en vue de la victoire finale dans ce Tournoi des 6 Nations. Les Verts ont les cartes en main avant d'accueillir l'Angleterre, ce dimanche, mais les partenaires de Dupont peuvent, avant, revenir à hauteur de la bande à Sexton grâce à un succès bonifié. "Nous allons nous concentrer sur nous, a préféré clamer Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France. Pour être en capacité de gagner le Tournoi, il faudra d'abord rivaliser avec le pays de Galles. Ne nous trompons pas d'adversaire. Notre focus est sur le pays de Galles. Sur ce match, nous tenons notre destin en main. Après, cela ne nous appartient pas."

En conférence de presse, Grégory Alldritt, phénoménal à Twickenham, a donné les clefs de ce France - Pays de Galles : "L'objectif, c'est de construire notre match et notre victoire. C'est ce que l'on a fait le week-end dernier en Angleterre. On sera dans le même état d'esprit samedi au stade de France. Il faut gagner ce match et pour ça, on veut remettre la même intensité. Oui, on est tous conscient de ce que l'on doit faire pour éventuellement reprendre cette première place, mais on se concentre d'abord sur la victoire et on fera les comptes après."

Pour cette dernière journée du Tournoi des 6 Nations, le stade de France accueille France - Pays de Galles. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné ce samedi 18 mars à 15h45.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Tournoi des 6 Nations, vous aurez une seule possibilité pour suivre ce France - Pays de Galles. Cette affiche sera diffusée par France Télévisions via France 2.

Pour suivre France - Pays de Galles en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Celui de vous inscrire à la plateforme france.tv ce qui vous permettra de suivre cette affiche du Tournoi des 6 Nations sur France 2.

Le XV des Bleus pour ce France - Pays de Galles : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 8. Alldritt, 7. Ollivon, 6. Cros ; 5. Taofifenua, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille.

Le XV du Poireau pour ce France - Pays de Galles : 15. Rees-Zammit ; 14. Adams, 13. North, 12. Tompkins, 11. Dyer ; 10. Biggar, 9. Webb ; 8. Faletau, 7. Tipuric, 6. Wainwright ; 5. A.W. Jones, 4. Beard ; 3. Francis, 2. Owens (cap.), 1. W. Jones.