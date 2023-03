Stade Français - Racing 92 : horaire, compos... toutes les infos du match

En clôture de la 21e journée de Top 14, ce dimanche 26 mars, le Stade Français Paris accueille le Racing 92, à Jean-Bouin, pour un électrique derby francilien. La suprématie régionale est en jeu.

Pour le retour du Top 14, et pour fermer cette 21e journée placée sous le signe des derbys, il n'y avait pas mieux que ce Stade Français - Racing 92, en ce dimanche 26 mars. Les deux équipes sont à la lutte pour la phase finale, les Parisiens comptent huit points d'avance sur leur voisin.

Et pour cause. Le 31 décembre dernier, à la Paris Défense Arena, la bande à Quesada avait fait un carnage en s'imposant avec le bonus offensif (10-48). Un revers cuisant que les hommes de Travers n'ont pas oublié. "Il y a une situation d'urgence, a avoué Max Spring . On a envie de prendre notre revanche, surtout au niveau de la manière par rapport à l'aller. On n'a pas envie de se laisser marcher dessus une deuxième fois. On est conscients que ça sera un gros match. Il faudra s'employer. Un derby se gagne, et on se doit une performance là-bas." Les Ciel et Blanc restent sur deux revers de rang avant la trêve, et désormais, il n'y a plus de temps à perdre dans la course à la phase finale.

Il y a 3 semaines, Paris était lourdement tombé à Toulon. Les Soldats Roses comptent bien sur ce Stade Français - Racing 92 pour remettre la marche avant. : "On est concentrés sur nous, a avoué Laurent Sempéré, entraîneur des avants face à la presse. C'est un match important pour les deux équipes. Le match aller ne suffit pas qu'on a inversé la balance. Avant ce match, le Racing 92 était sur cinq victoires d'affilée. Maintenant, il y a cinq à un. On n'est pas encore à égalité."

En clôture de la 21e journée de Top 14, ce dimanche 26 mars, le Stade Jean-Bouin accueille un alléchant Stade Français - Racing 92. Le coup d’envoi de ce choc sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul choix pour suivre Stade Français - Racing 92. Cette affiche sera en effet diffusée par Canal +.

Pour suivre Stade Français - Paris en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal qui vous permettra de suivre ce choc du Top 14 sur Canal +.

Le XV de départ des Soldats Roses pour ce Stade Français - Racing 92 : 15. Barré ; 14. Glover, 13. Ward, 12. Delbouis, 11. Etien ; 10. Segonds, 9. Parra ; 7. Macalou, 8. Habel-Kuffner, 6. Briatte ; 5. Kremer, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3. Melikidze, 2. Ivaldi, 1. M. Alo-Emile.

Le XV de départ des Ciel et Blanc pour ce Stade Français - Racing 92 : 15. Spring ; 14. Wade, 13. Saili, 12. Chavancy (cap.), 11. Habosi ; 10. Gibert, 9. Le Garrec ; 7. Chouzenoux, 8. Hemery, 6. Diallo ; 5. Poloniati, 4. Sanconnie ; 3. Nyakane, 2. Tarrit, 1. Ben Arous.