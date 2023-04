Toulouse - Sharks : heure, chaine TV, compos... Les infos du match

Le Stade toulousain affronte les Sharks de Durban ce samedi 8 avril à 16h à l'occasion des quarts de finale de la Champions Cup. Découvrez toutes les informations de la rencontre.

Le Stade toulousain retrouve encore une fois des sud-Africains après avoir écarté les Bulls en huitièmes de finale il y a une semaine. En effet, les hommes de Ugo Mola n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires (30-9) porté par un Thomas Ramos efficace au pied avec 4 pénalités et 3 transformations réussies. "C'est un gros match à préparer. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu à préparer ce genre de rencontre. C'est enthousiasmant", a déclaré Ugo Mola en conférence de presse.

En face, les Sharks ont eu plus de difficultés à rejoindre les quarts de finale de la Champions Cup après une victoire prolifique en points face au Munster (50-35). En Championnat, les sud-Africains ont soufflé le chaud et le froid avec deux victoires et deux défaites depuis le début de la saison qui vient de commencer pour eux.

A quelle heure débute le match Toulouse - Sharks ?

Le match Toulouse - Sharks débutera à 16h ce samedi 8 avril. Il se déroulera au stade Ernest Wallon de Toulouse.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulouse - Sharks ?

La rencontre entre Toulouse et les Sharks sera diffusée sur Bein Sports 2 et France 2. L'arbitre anglais Karl Dickson officiera pour ce match.

Quelle diffusion streaming pour le match Toulouse - Sharks ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Toulouse - Sharks puisque MyCanal et France.TV retransmettront ce quart de finale de la Champions Cup.

Quelles compositions pour Toulouse - Sharks ?

Ugo Mola va débuter ce Toulouse - Sharks sans Julien Marchand qui est toujours touché à la cheville et est trop juste pour commencer alors qu'Alexandre Roumat fait les frais d'un choix sportif et sera remplacé par Thibaud Flament. Voici le onze de départ des Toulousains : Baille, Mauvaka, Aldegheri - R. Arnold, Meafou - Cros, Willis, Flament - Dupont, Ntamack - Mallia, Barassi, Ahki, Lebel - Ramos.

Du côté des Sharks deux changements à noter par rapport au dernier match avec les entrées de Grant Williams et Hyron Andrews à la place de Jaden Hendrikse et Eben Etzebeth, sorti blessé face au Munster. Voici le onze de départ des sud-Africains : Chamberlain, Kok, - Am, JV Rensburg - Mapimpi , Bosch, Williams - Tshituka, Notshe, Kolisi , Grobler, Andrews, Du Toit, Mbonambi - Nché.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Toulouse - Sharks ?

Le Stade toulousain est le grand favori de cet affrontement face aux Sharks sur les sites de paris sportifs. Sur Betclic, les Français sont à 1,15, le nul est à 25 alors que les Sharks sont à 4,50. Sur Winamax, les Toulousains sont à 1,15, le nul est à 30 alors que les sud-Africains sont à 4,90.