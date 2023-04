Toulouse - Lyon : heure, chaîne tv, compos... Les infos du match

Le Stade toulousain reçoit le LOU ce dimanche 16 avril à 21h05 à l'occasion de la dernière rencontre de la 22e journée du Top 14. Découvrez toutes les informations de cette affiche.

Le Stade toulousain peut asseoir sa domination sur le Top 14 en cas de succès ce dimanche soir au stade Ernest-Wallon. Les hommes d'Ugo Mola sont leaders du Championnat avec deux points d'avance sur le Stade rochelais qui s'est imposé ce samedi. Les Toulousains restent sur une défaite en Championnat sur la pelouse de Castres (17-27) mais a ensuite enchainé deux victoires en Coupe d'Europe. "Il faut beaucoup d'énergie pour remporter les matchs de phase finale. L'année dernière, ils nous en a manqué. On a appris de nos erreurs et on fera tout pour arriver dans de meilleures dispositions. Le match de dimanche est très important pour ne pas casser cette dynamique", a estimé l'entraineur de la défense Laurent Thuéry.

En face, le LOU est dans une mauvaise période avec deux revers de suite en Championnat. Ils sont redescendus à la 6e place et sont désormais sous la pression de Bordeaux-Bègles, à un petit point derrière, qui vise cette dernière place qualificative pour la phase finale du Top 14. Mais les Lyonnais peuvent s'appuyer sur les dernières confrontations entre les deux équipes pour se motiver. En effet, ils ont remporté cinq des six derniers affrontements face au Stade toulousain. "On reçoit la meilleure équipe et les meilleurs joueurs de France", avait déclaré le manager lyonnais, Xavier Garbajosa, lors de la rencontre aller.

A quelle heure débute le match Toulouse - Lyon ?

Le match Toulouse - Lyon débutera à 21h05 ce dimanche 16 avril. Il se déroulera au stade Ernest-Wallon de Toulouse.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulouse - Lyon ?

C'est Canal+ qui retransmettra cette rencontre de la 22e journée du Top 14 Toulouse - Lyon. Benoit Rousselet sera l'arbitre de cette affiche.

Quelle diffusion streaming pour le match Toulouse - Lyon ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce Toulouse - Lyon sera sur la plateforme de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder cette rencontre.

Quelles compositions pour Toulouse - Lyon ?

Les deux quinze de départ sont déjà connus. Du côté de l'encadrement toulousain, comme le précise Laurent Thuéry, des changements doivent être fait pour la gestion d'effectif. Antoine Dupont débutera donc sur le banc alors que Melvyn Jaminet signe son retour dans la composition de départ tout comme Ange Capuozzo. Voici la compo des Toulousains : Jaminet - Retière, Barassi, Chocobares, Capuozzo - (o) Ntamack, (m) Graou - Placines, Roumat, Cros - Flament, Brennan - Aldegheri, Mauvaka (cap), Neti.

De son côté le LOU a du faire des changements forcés les matches précédents à cause de nombreux pépins physiques. Mais à l'occasion de ce déplacement à Ernest-Wallon, les Lyonnais retrouvent des joueurs importants comme le Fidjien Josua Tuisova ou encore les frères Taofifenua et Ethan Dumortier. Voici la composition de départ préparée par Xavier Garbajosa : Arnold - Veredamu, Maraku, Tuisova, Dumortier - (o) Berdeu (o), (m) Couilloud - Saganidze, Botha, Allen - R.Taofifenua, Geraci - Bamba, Coltman, S.Taofifenua.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Toulouse - Lyon ?

Le Stade toulousain est le favori de cette rencontre face à Lyon sur les sites de paris sportifs. Sur Betclic, les hommes d'Ugo Mola sont à 1,15, le nul est à 30 alors que la victoire lyonnaise est à 5. Sur Winamax, les Toulousains sont à 1,18, le nul est à 28 et la victoire du LOU à 4,80.