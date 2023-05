Toulouse - Bordeaux-Bègles : horaire, compos... toutes les infos du match

Pour clôturer la 24e journée de Top 14, ce dimanche 7 mai, Toulouse, leader du championnat, accueille Bordeaux-Bègles, en course pour la phase finale. Il y aura plusieurs internationaux sur la pelouse d'Ernest-Wallon.

La bande à Mola veut tourner la page. Étrillé par le Leinster (41-22), en demi-finale de la Champions Cup, Toulouse retrouve le chemin du Top 14, ce dimanche 7 mai, avec un nouvel adversaire de poids : l'Union Bordeaux-Bègles.

Face à la presse, Julien Marchand, talonneur Rouge et Noir, a mis en garde ses partenaires avant ce Toulouse - Bordeaux-Bègles : "Au vu de leurs performances sur les derniers matchs, c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère et dont il faut se méfier. Ils ont une belle mêlée, une touche très bien établie avec une troisième ligne très performante. Derrière ça va vite aussi mais ce n'est pas mon souci, c'est plutôt celui des trois-quarts (rires). En tout cas, c'est une très belle équipe qu'on va jouer dimanche et c'est à nous de faire ce qu'il faut pour leur répondre, être agressifs dès le début du match."

Au-delà de la situation comptable de l'UBB dans la course à la phase finale (4e, 58 points avant le début de cette journée), ce choc sera forcément spécial pour Tom et Jack Willis. Avec la liquidation judiciaire des Wasps, en début de saison, les frères vont se retrouver pour la première fois l'un contre l'autre. Auprès de Sud-Ouest, Tom Willis s'est confié sur ce sentiment particulier : "On n'avait vraiment jamais pensé jouer l'un contre l'autre. On a une relation fusionnelle, on a joué ensemble pendant plus de six ans. Je ne sais pas comment je me sentirai quand je le verrai dans l'équipe adverse. Mais pour l'instant, je prépare ce match comme d'habitude. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotion le jour-J mais je basculerai vite en mode rugby. Toute la famille fera le déplacement à Toulouse : parents, grands-parents, petite sœur (21 ans), compagnes… On verra bien qui ils supporteront (rires)."

Pour clôturer cette 24e journée de championnat, le Top 14 offre un choc Toulouse - Bordeaux-Bègles. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour certaines affiches de Top 14, vous aurez le choix de la chaîne pour ce Toulouse - Bordeaux-Bègles. Cette affiche sera en effet co-diffusée par Canal et C8. Deux choix s’offrent donc à vous, celui de regarder ce choc via Canal + ou C8.

Pour suivre Toulouse - Bordeaux-Bègles en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +. Gratuitement, vous pouvez rejoindre MyCanal pour vous brancher sur C8.

Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Ramois ; 14. A.Retière, 13. Mallia ou Chocobares, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Placines, 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille.

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Ducuing ou Bielle-Biarrey ; 14. Cordero, 13. Dubié ou Vili, 12. Moefana, 11. Tambwe ; 10. Garcia ou Jalibet, 9. Lucu ; 7. Diaby (cap.), 8. Willis, 6. Bochaton ; 5. Douglas, 4. Cazeaux ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.