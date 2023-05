Dans le cadre de la 25e journée du Top 14, le Racing 92 reçoit Toulon, au stade Océane du Havre, dans un choc capital en vue de la qualification pour la phase finale.

Nouvelle journée, et nouveau choc en Top 14. Au stade Océane du Havre, le Racing 92 (4e, 61 points) accueille le RC Toulon (8e, 57 points). Deux prétendants à la phase finale, et un match qui vaut son pesant d'or. Les Ciel et Blanc sont contraints de quitter leur Paris Défense Arena à cause de deux concerts de Bruce Springsteen.

Revigorée par son succès bonifié face à l'Aviron Bayonnais (55-14), la semaine dernière, le Racing 92 retrouve des cadres à haut niveau à l'image de Fickou. "C'est un leader naturel, souffle le troisième ligne Baptiste Chouzenoux. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui parle beaucoup. Mais on le suit aussi pour ses performances. " "C'est un joueur très intelligent. Il parle bien, tout le monde l'écoute sur le terrain ", loue son demi d'ouverture, l'Écossais Finn Russell.

En face Toulon, qui disputera sa finale de Challenge Cup dans sept jours face aux Glasgow Warriors, est contraint de faire tourner son effectif pour respecter la règle JIFF (joueurs issus de la formation française). L'entité au muguet est en retard sur la moyenne de 16 JIFFS instaurée par la Ligue Nationale de Rugby. Les Rouge et Noir risquent une sanction financière et un retrait de points la saison prochaine. Du coup, Pierre Mignoni et Franck Azéma ont pris le pari de faire jouer une équipe remaniée. Face à la presse, Benoît Paillaugue s'est confié avant ce Racing 92 - Toulon : "Ce n'est pas un cadeau empoisonné pour nos jeunes. On a tous commencé comme ça. Quand les opportunités passent, il ne faut pas se louper. (...) On doit avoir la crainte de ramasser mais... c'est une bonne crainte. Si tu n'as pas peur en rugby, ça ne marche pas. Tu dois avoir peur de passer à côté. Ça sera un match à 21 heures, sur Canal, il y aura du monde qui va regarder. Ça sera un beau challenge."

Dans le cadre de cette 25e journée de championnat, le Top 14 offre un choc Racing 92 - Toulon. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Racing 92 - Toulon. Cette affiche sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Racing 92 - Toulon en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Habosi, 13. Ficjou (cap.), 12. Chavancy, 11. Imhoff ; 10. Russell, 9. Le Garrec ; 7. Chouzenoux, 8. Kamikamica, 6. Diallo ; 5. Poloniati, 4. Sanconnie ; 3. Nyakane, 2. Chat, 1. Gogichashvili.

Le XV de départ de Toulon : 15. Domon ; 14. Luc, 13. Septar, 12. Smaili, 11. Dréan ; 10. West, 9. Paillaugue ; 7. Coulon, 8. Bastareaud (cap.), 6. Lakafia ; 5. Warion, 4. Le Corvec ; 3. Brookes, 2. Baubigny, 1. Gros.