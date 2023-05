Glasgow - Toulon : heure, chaîne TV, compos... Comment suivre la finale de Challenge Cup en direct ?

Le RCT affronte Glasgow ce vendredi 19 mai à 21h à l'occasion de la finale de la Challenge Cup de rugby. Les deux équipes visent leur premier sacre dans cette compétition.

Glasgow a été stoppé dans son élan face au Munster lors de la dernière rencontre qu'ils ont joué le 6 mai dernier (5-14) après avoir enchainé 7 victoires de rang. Les Warriors visent un premier sacre dans cette Challenge Cup après avoir écarté les Scarlets en demi-finales (35-17). "Ce sera forcément l'un des plus grands matchs de l'histoire du club de Glasgow", a affirmé le deuxième-ligne des Warriors, Richie Gray.

Pour les Toulonnais, la dynamique est moins bonne que leurs adversaires du soir car ils ont remporté un seul de leurs quatre derniers matches. Ce seul succès était lors des demi-finales de la Challenge Cup face à Trévise (23-0) malgré un carton rouge reçu par Charles Ollivon à la 6e minute de jeu. "Une finale est un match 50/50. Glasgow est une bonne équipe, ils méritent d'être en finale et dans une finale, peu importe que vous jouiez du bon rugby ou non, vous devez gagner", a déclaré Sergio Parisse.

A quelle heure débute le match Glasgow - Toulon ?

Le match Glasgow - Toulon débutera à 21h ce vendredi 19 mai. Il se déroulera à l'Aviva Stadium de Dublin, en Irlande.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Glasgow - Toulon ?

Deux chaînes diffuseront la finale de la Challenge Cup entre Glasgow et Toulon. En effet, Bein Sports 1 et France 3 retransmettront la rencontre qui sera arbitrée par Wayne Barnes.

Quelle diffusion streaming pour le match Glasgow - Toulon ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Glasgow - Toulon. MyCanal et France.TV retransmettront, via leur plateforme, cette finale du Challenge Cup.

Quelles compositions pour Glasgow - Toulon ?

Les compositions d'équipes de cette finale de la Challenge Cup sont d'ores et déjà connues. De son côté, Franco Smith bénéficie du retour de Huw Jones qui débutera dans le XV de départ. Voici la composition des Écossais : 1. Bhatti 2. Brown 3. Z. Fagerson 4. Du Preez 5. Cummings 6. M. Fagerson 7. Vailanu 8. Dempsey 9. Horne 10. Miotti 11. Steyn 12. Tuipulotu 13. Jones 14. Cancelliere 15. Smith.

En face, le RCT ne procède à aucun changement par rapport au succès acquis en demi-finales face à Trévise (23-0) et reconduit le même XV de départ. Les seuls changements dans les 23 convoqués sont sur le banc avec la présence de Mathieu Bastareaud et Jean-Baptiste Gros qui remplacent Adrien Warion et Bruce Devaux. Voici la compo de départ des Toulonnais : 1. Priso 2. Baubigny 3. Gigashvili 4. Tanguy 5. Alainu'uese 6. Du Preez 7. Ollivon 8. Parisse 9. Serin 10. Biggar 11. Villière 12. Paia'aua 13. Nayacalevu 14. Wainoqolo 15. Kolbe.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Glasgow - Toulon ?

Sur les sites de paris sportifs, le RCT est le favori de cette finale. Les Toulonnais sont à 1,45 sur Betclic, le nul est à 22 et la victoire écossaise à 2,75. Sur Unibet, Glasgow est à 2,71, le nul est à 21 et la victoire du RCT est à 1,46.