Leinster - La Rochelle : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

La finale de la Champions Cup opposera ce samedi 20 mai Leinster à La Rochelle à 17h45. Cette rencontre est un choc de très haute volée entre deux équipes invaincues dans cette compétition cette année. Les Rochelais peuvent remporter la compétition pour la deuxième année consécutive.

Cette saison, Leinster semble quasiment imbattable. Toulouse en a, par ailleurs, fait les frais lors des demi-finales de la compétition en prenant le bouillon irlandais (41-22). Malgré tout, les Leinstermen restent sur une défaite en Championnat face au Munster (15-16) mais la composition d'équipe avait été largement remaniée pour faire souffler les cadres avant cette finale. "Les Rochelais sont compétitifs avec ou sans ballon. Défensivement, ils sont très forts. Ils seront agressifs dans les duels, compétitifs en attaque. Ils ont la capacité, en raison de la puissance de leurs avants, de pratiquer un jeu plus serré mais aussi un jeu avec de la largeur, car ils ont de la puissance et de la vitesse dans leur ligne de trois-quarts", a déclaré Stuart Lancaster, entraineur principal de l'équipe irlandaise.

En face, le Stade rochelais a également des arguments à faire valoir même s'ils endossent le rôle d'outsider de cette finale. Les Français enchainent une troisième finale consécutive dans la compétition. Par ailleurs, ils étaient déjà opposés aux Leinstermen la saison passée à ce stade de la compétition et s'étaient imposés de trois petits points (24-21). "Souvent, ce n'est pas l'équipe qui a le plus de talent, c'est l'équipe qui a le plus de tempérament et qui est capable de rester calme et de jouer le meilleur rugby. Nous avons la chance d'avoir pu jouer quelques finales et d'acquérir de l'expérience", a expliqué Tawera Kerr-Barlow, demi de mêlée du Stade Rochelais.

A quelle heure débute le match Leinster - La Rochelle ?

Le match Leinster - La Rochelle débutera à 17h45 ce samedi 20 mai. Il se déroulera à l'Aviva Stadium de Dublin, en Irlande.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Leinster - La Rochelle ?

Deux chaînes diffuseront cette finale de la Champions Cup entre Leinster et La Rochelle. Bein Sports 1 et France 2 ont les droits de cette affiche en France. Le sud-Africain Jaco Peyper sera l'arbitre de ce choc.

Quelle diffusion streaming pour le match Leinster - La Rochelle ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour regarder cette finale de la Champions Cup. MyCanal et France.TV retransmettront aussi ce match.

Quelles compositions pour Leinster - La Rochelle ?

Pour les Leinstermen, pas de surprise dans le XV de départ puisque Jonathan Sexton, absent de longue durée, est toujours forfait. En revanche, le meilleur marqueur d'essai côté Irlandais dans la compétition est bien présent puisque Josh Van der Flier est présent en troisième-ligne. Voici la composition de Leinster : 1. Porter 2. Sheehan 3. Furlong 4. Molony 5. Ryan 6. Doris 7. Van Der Flier 8. Conan 9. Gibson-Park 10. R. Byrne 11. Lowe 12. Henshaw 13. Ringrose 14. O'Brien 15. Keenan.

Deux changements sont à noter dans le XV de départ des Rochelais avec le retour de Jonathan Danty et de Paul Boudehent pour suppléer Jules Favre et Ultan Dillane relégués sur le banc. Teddy Thomas et Yoan Tanga en font également les frais et ne font pas partie des 23 convoqués. Le XV de départ de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Leyds, 13. Seuteni, 12. Danty, 11. Rhule; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap.), 6. Pa.Boudehent; 5. Skelton, 4. Sazy ; 3. Atonio, 2. Bourgarit, 1. Wardi.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Leinster - La Rochelle ?

Dans cette finale de la Champions Cup, Leinster est le favori sur les sites de paris sportifs comme sur Winamax où ils sont à 1,30, le nul est à 25 et la victoire rochelaise est à 3,50. Sur Parionssport, les Irlandais sont à 1,28, le nul est à 25 et la victoire des Maritimes est à 3,75.