13:35 - Le souvenir de 2015

Après la défaite à La Rochelle lors de la dernière journée de Top 14, Gonzalo Quesada n'a pas manqué de faire allusion à 2015 où le Stade Français avait éliminé le Racing 92 en barrage avant de remporter le Bouclier de Brennus : "Ce sera un match difficile car le Racing nous a déjà battus. J'adore ce derby, c'est excitant. On va tout faire pour gravir une marche de plus. En 2015, on avait terminé quatrièmes et battu le Racing en barrages (avant de terminer champions de France, ndlr). On sait la taille du challenge qui nous attend."