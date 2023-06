Stade Toulousain

Deuxième essai toulousain après de longues phases. Au final, Emanuel Meafou se faufile par dessus la défense francilienne et vient inscrire un nouvelle essai en force. Sur la droite, Thomas Ramos ne tremble pas et transforme.

21:23 - Lebel ouvre le score (7-0)

Quel course de Matthis Lebel ! Après une touche toulousaine et un ballon porté à trente mètres de l'en-but francilien. l'ailier est trouvé au centre et dépose tous ses adversaires pour finalement être rattrapé par Gaël Fickou mais le capitaine des Ciel et Blanc ne peut empêcher l'essai. Thomas Ramos transforme facilement l'essai