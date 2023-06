Stade Toulousain - Racing 92 : heure, compos, pronos... Les infos de la demi-finale du Top 14

STADE TOULOUSAIN - RACING 92. Première demi-finale de Top 14 où les Toulousains défient les Franciliens à San Sebastian pour une place en finale. Découvrez toutes les informations sur cette rencontre.

Qui du Stade Toulousain ou du Racing 92 décrochera son billet pour la finale du Top 14 qui a lieu le 17 juin prochain ? Alors que Toulouse a terminé en tête de la saison régulière, les hommes d'Ugo Mola défient des Franciliens qui ont éliminé le Stade Français lors des barrages. Si le technicien toulousain devra se priver de Jaminet, Capuozzo, Barassi et Delibes qui sont blessés, Thibaud Flament débutera sur le banc, de retour après une commotion cérébrale. Titré en 2021 et 2019, Ugo Mola est revenu sur un possible échec de ne pas se hisser en finale : "On a forcément envie de passer une étape de plus. Quand tu finis premier du Championnat, t'as envie de jouer le titre jusqu'au bout. On a la spécificité dans notre Championnat d'avoir une Coupe à la fin, puisqu'on finit par trois matches couperets. À nous d'être capable d'assumer. On l'a fait en 2019 et en 2021. Ça fait trois fois sur les quatre derniers Championnats qu'on finit premiers. Ça montre une forme de régularité. Malheureusement, on ne se paie qu'en gagnant. La régularité n'offre rien."

Du côté francilien, cette demi-finale de Top 14 pourrait être la dernière apparition de Laurent Travers sur le banc du Racing 92. Si l'entraîneur des Ciel et Blanc préfère se concentrer sur ses joueurs et non sur son cas personnel, il a néanmoins voulu se montrer réaliste en conférence de presse concernant la supériorité du Stade Toulousain : "Un très bon état d'esprit, même si on sait qui on va affronter. Le Stade Toulousain a terminé premier de la saison régulière, avec trois victoires de plus que nous, avec 81 points contre 66 pour nous, ce n'est pas négligeable. Ça veut dire que sur l'ensemble de la saison, ils ont été plus performants et plus constants que nous. C'est une équipe bien en place, qui fait ce qu'il faut au niveau puissance, vitesse, qui a une capacité à garder le ballon. On sera bien présent demain (vendredi), mais on est lucide aussi.

À quelle heure débute Stade Toulousain - Racing 92 ?

Le coup d'envoi de la première demi-finale de Top 14 opposant le Stade Toulousain au Racing 92 est prévu vendredi 9 juin à 21h05 au stade d'Anoeta à San Sebastian (Espagne). Mathieu Raynal sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Stade Toulousain - Racing 92 ?

Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+ diffusera le choc entre Toulouse et le Racing 92 dès le coup d'envoi.

Si vous souhaitez regarder la première demi-finale de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Racing 92 sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions du Stade Toulousain et du Racing 92 ?

Stade Toulousain : Ramos ; Retière, Chocobares, Ahki, Lebel ; (o) Ntamack, (m) Dupont (cap), ; Willis, Roumat, Cros ; Meafou, Arnold ; Aldegheri, Marchand, Baille.

Racing 92 : Spring ; Taofifenua, Fickou (cap), Chavancy, Imhoff ; (o) Russell, (m) Le Garrec ; Chouzenoux, Woki, Diallo ; Poloniati, Sanconnie ; Nyakane, Chat, Gogichashvili..

Quels sont les pronostics de Stade Toulousain - Racing 92 ?