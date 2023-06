Florian Grill : qui est le nouveau président de la FFR ?

Florian Grill a été élu au poste de président de la Fédération française de rugby à quelques mois de la Coupe du monde de rugby.

Florian Grill a été élu président de la FFR ce mercredi 14 juin au profit de Patrick Buisson en récoltant 58% des voix des votes des 1 900 clubs de France. Il remplace Alexandre Martinez qui était en poste par intérim depuis la démission de Bernard Laporte. Florian Grill aura de nombreuses missions et échéances les prochaines semaines avec la Coupe du monde de rugby qui débutera le 8 septembre prochain. Opposant à l'ancien ministre des Sports, il s'est dit prêt à collaborer avec Patrick Buisson qui était l'un de ses proches et son adversaire pour la présidence. "C'est une évidence pour nous qu'il ne faut pas tout chambouler à trois mois de la Coupe du monde", avait essayé de rassembler quelques semaines avant les votes le nouveau dirigeant de l'ovalie tricolore.

Fiche biographique. Florian Grill est né le 14 octobre 1965 à Montpellier. Amateur de rugby en deuxième ligne au PUC durant sa jeunesse, il a toujours porté le rugby dans son cœur. Il a tout de même été vice-champion de France dans la catégorie juniors. Il a également été un membre de l'équipe de son école HEC. Diplômé en 1988, il a ensuite fondé une boîte de communication qui l'a nommé Co Spirit en 1994. Plus tard, il s'est investi dans l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt en tant qu'entraineur avant d'en devenir président entre 2009 et 2012. En 2017, il a été installé au poste de président de la Ligue Ile-de-France. Le mercredi 14 juin 2023, il est encore monté en grade en étant élu président de la Fédération française de rugby.

Avant d'être au poste de président de la FFR, Florian Grill avait déjà eu une fonction de premier ordre dans le rugby tricolore. En 2017, la présidence de la Ligue Ile-de-France lui avait été confiée. Son fils avait alors décrit son père il y a trois ans comme une personne incapable de "s'allonger sur un canapé. Il passe sa vie à sillonner les terrains de la région. De temps en temps je l'appelle et lui demande : "t'es où, papa ?" Et là, il me raconte qu'il est en pleine finale départementale entre les filles de Gif-sur-Yvette et celles d'Orsay, ou au beau milieu d'un tournoi de moins de 12 ans dans les Yvelines. Il n'arrête jamais".

Le nouveau président de la FFR va sur ses 58 ans qu'il célèbrera durant la prochaine Coupe du monde de rugby.