Toulouse - La Rochelle : heure, chaîne TV, compos... Les infos de la finale du Top 14

La saison du Championnat de France de rugby arrive à son terme et se conclut par un affrontement entre les deux meilleures équipes de l'année, Toulouse et La Rochelle.

Le Stade toulousain va déjà disputer sa 30e finale de Top 14 ce samedi soir. Les Toulousains ont terminé la saison régulière en tête et se sont brillamment qualifiés pour la finale de ce samedi soir en écrasant le Racing 92 en demi-finale des playoffs (41-14). Ce ne fût que la confirmation de l'excellente saison des Toulousains avec 24 des 26 journées passées en tête. Pour autant Ugo Mola, entraineur des Rouge et Noir, se méfie grandement des Maritimes : "Le double titre de champion les place comme archi-favori. Il faut un grand Stade Toulousain pour battre La Rochelle. On ne s'est jamais caché derrière un statut de favori. Mais là, on va jouer la meilleure équipe d'Europe avec une force de caractère remarquable. Ce n'est pas du tout pour se défausser."

Mais les Rochelais, justement, ne partagent pas l'avis de l'entraineur toulousain comme l'ailier Raymond Rhule : "Normalement, c'est Toulouse (le favori), mais nous verrons bien. C'est une grande équipe, et eux, ils ont déjà fait le doublé, alors que nous, nous n'avons pas encore gagné le championnat." Les Maritimes ont aussi eu aucun problème à rejoindre la finale du Top 14 en écartant Bordeaux-Bègles (24-13) après une première période impressionnante où ils menaient 21-3. Malgré tout, l'expérience dans ces finales de Championnat joue en faveur de Toulouse mais les Rochelais pourraient s'appuyer sur un doublé européen historique. Pour autant, les hommes de Ronan O'Gara n'ont jamais remporté de titre national.

A quelle heure débute le match Toulouse - La Rochelle ?

Le match Toulouse - La Rochelle débutera à 21h ce samedi 17 juin. Il se déroulera au stade de France, à Saint-Denis.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulouse - La Rochelle ?

Deux chaînes diffuseront la finale du Top 14 entre Toulouse et la Rochelle ce samedi 17 juin. Canal+ et France 2 ont les droits de la rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match Toulouse - La Rochelle ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Toulouse - La Rochelle puisque France.TV et MyCanal proposeront cette finale du Top 14.

Quelles compositions pour Toulouse - La Rochelle ?

Les compositions d'équipes de cette finale du Top 14 ont déjà été annoncées. Ugo Mola n'a rien changé au XV de départ qui s'est imposé face au Racing 92 en demi-finale (41-14). En revanche, sur le banc, Tim Nanaï-Williams et Lucas Tauzin laissent leurs places à Pierre-Louis Barassi et Juan Cruz Mallia. Le XV de départ des Toulousains : Ramos ; Retière, Chocobares, Ahki, Lebel ; (o) Ntamack, (m) Dupont ; Cros, Roumat, Willis ; Meafou, Arnold ; Aldegheri, Marchand, Baille.

En face, les Rochelais calquent aussi la composition de départ face à l'Union Bordeaux-Bègles. Touchés en demi-finales, Botia, Bourdeau et Danty sont bien présents. Voici le XV de départ du Stade rochelais : Dulin ; Leyds, Seuteni, Danty, Rhule ; (o) Hastoy, (m) Kerr-Barlow ; Botia, Alldritt, Pa. Boudehent ; Skelton, Sazy ; Atonio, Bourgarit, Wardi.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Toulouse - La Rochelle ?

Sur les sites de paris sportifs, les Toulousains sont les favoris du match face à La Rochelle. Ils sont à 1,75 sur Winamax, le nul est à 21 et la victoire rochelaise est à 2,25. Sur Parionssport, les hommes d'Ugo Mola sont aussi à 1,75 mais le nul est à 20 et la victoire des Rochelais est à 2,20.