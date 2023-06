Liste Fabien Galthié : pas de Jelonch, mais avec Dulin, Serin, Vincent et Bielle-Biarrey ! Le groupe de 42 joueurs

Fabien Galthié a dévoilé sa liste de 42 joueurs pour la prochaine Coupe du monde de rugby.

À moins de trois mois de la Coupe du monde, Fabien Galthié et le staff de l'équipe de France ont dévoilé la liste élargie de 42 joueurs pour le Mondial. Comme annoncé depuis quelques jours, le demi de mêlée de Toulon Baptiste Serin et l'arrière de La Rochelle Brice Dulin font parti des heureux élus pour le premier stage des Bleus à Monaco début juillet. Le vainqueur de la Challenge Cup sera accompagné par Dupont, Lucu et Couilloud alors que Brice Dulin sera aux côtés de Thomas Ramos et Melvyn Jaminet.

Un temps annoncé, le deuxième ligne Emmanuel Meafou ne fait pas partie de cette première liste des 42. Le joueur souffre d'une blessure à l'aponévrose plantaire lors de la finale du Top 14. Chez les trois quarts, Louis Bielle-Biarrey, exempté de Mondial U20 est présent dans la liste tout comme Emilien Gailleton (centre-ailier). Notons également la présence et le grand retour d'Arthur Vincent et l'absence, pour le moment, de Anthony Jelonch, toujours convalescent. Yacouba Camara ou encore Sipili Falatea sont également absents. Il reste encore du temps avant l'annonce officielle de la liste de 33 joueurs le 21 août prochain et tout peut encore changer.

La liste des 42

ALDEGHERI Dorian, 29 ans 8 sélections Stade Toulousain

ALLDRITT Grégory, 26 ans 39 sélections Stade Rochelais

ATONIO Uini, 33 ans 50 sélections Stade Rochelais

BAILLE Cyril, 29 ans 42 sélections Stade Toulousain

BAMBA Demba, 25 ans 25 sélections LOU Rugby

BOUDEHENT Paul, 23 ans 0 sélection Stade Rochelais

BOURGARIT Pierre, 25 ans 7 sélections Stade Rochelais

CHALUREAU Bastien, 31 ans 3 sélections Montpellier Herault Rugby

CRETIN Dylan, 26 ans 17 sélections LOU Rugby

CROS François, 29 ans 20 sélections Stade Toulousain

FLAMENT Thibaud, 26 ans 16 sélections Stade Toulousain

GROS Jean Baptiste, 24 ans 21 sélections RC Toulon

LACLAYAT Thomas, 25 ans 0 sélection Oyonnax Rugby

MACALOU Sekou, 28 ans 15 sélections Stade Français Paris

MARCHAND Julien, 28 ans 28 sélections Stade Toulousain

MAUVAKA Peato, 26 ans 21 sélections Stade Toulousain

OLLIVON Charles, 30 ans 33 sélections RC Toulon

TANGA Yoan, 26 ans 2 sélections Stade Rochelais

TAOFIFENUA Romain, 32 ans 43 sélections LOU Rugby

VERHAEGHE Florian, 26 ans 1 sélection Montpellier Hérault Rugby

WARDI Reda, 27 ans 7 sélections Stade Rochelais

WILLEMSE Paul, 30 ans 28 sélections Montpellier Herault Rugby

WOKI Cameron, 25 ans 19 sélections Racing 92

BIELLE-BIARREY Louis, 20 ans 0 sélection Union Bordeaux Bègles

COUILLOUD Baptiste, 25 ans 11 sélections LOU Rugby

DANTY Jonathan, 30 ans 20 sélections Stade Rochelais

DULIN Brice, 33 ans 36 sélections Stade Rochelais

DUMORTIER Ethan, 22 ans 5 sélections LOU Rugby

DUPONT Antoine, 26 ans 47 sélections Stade Toulousain

FICKOU Gaël, 29 ans 79 sélections Racing 92

GAILLETON Emilien, 19 ans 0 sélection Section Paloise

HASTOY Antoine, 26 ans 2 sélections Stade Rochelais

JALIBERT Matthieu, 24 ans 23 sélections Union Bordeaux Bègles

JAMINET Melvyn, 23 ans 14 sélections Stade Toulousain

LUCU Maxime, 30 ans 13 sélections Union Bordeaux Bègles

MOEFANA Yoram, 22 ans 16 sélections Union Bordeaux Bègles

NTAMACK Romain, 24 ans 36 sélections Stade Toulousain

PENAUD Damian, 26 ans 42 sélections ASM Clermont Auvergne

RAMOS Thomas, 27 ans 25 sélections Stade Toulousain

SERIN Baptiste, 28 ans 42 sélections RC Toulon

VILLIERE Gabin, 27 ans 12 sélections RC Toulon

VINCENT Arthur, 23 ans 14 sélections Montpellier Hérault Rugby

Un gros programme avant le Mondial

Sur le terrain, le staff des Bleus a organisé trois stages. Le premier rassemblement sera du 3 au 14 juillet à Monaco, suivi d'un deuxième au CNR de Marcoussis du 24 juillet au 3 août avant de partir du 7 au 25 août à Seignosse (Landes) dans ce qui sera son camp de base pour le Mondial. Enfin, l'équipe de France jouera quatre matchs amicaux lors du mois d'août : deux fois contre l'Écosse, à Édimbourg le 5 et à Saint-Étienne le 12 ; puis face aux îles Fidji, le 19, à Nantes, avant de terminer le périple avec la réception de l'Australie, le 26, au Stade de France.