Liste Fabien Galthié : quelle date pour la liste des 33 joueurs pour la Coupe du monde ?

La liste des 33 joueurs pour la Coupe du monde de rugby en France approche, voici la date.

Fabien Galthié et son staff enchaînent les stages et les matchs de préparation durant le mois d'août avant l'annonce de la liste définitive. 33 joueurs seront sélectionnés pour ce Mondial en France qui débutera le 8 septembre prochain face à la Nouvelle-Zélande. 33, c'est donc 9 joueurs de moins que la liste actuelle et les derniers choix seront validés après les matchs face à l'Ecosse et les Fidji. Il existe quelques interrogations, notamment sur les blessés comme Anthony Jelonch. Blessé au ligament depuis le Tournoi des 6 nations, le troisième ligne espère bien être de l'aventure dans quelques semaines.

Les places vont valoir très chères et il y aura forcément des déçus dans cette pré liste de 42. Mais Laurent Labit l'a expliqué en conférence de presse, il ne faudra pas se voir trop beau avant l'annonce définitive. "Quand on sait que quelque chose est acquis, on a tendance à se reposer, on ne tire pas l'équipe vers le haut. On a des joueurs qui viennent avec beaucoup d'appétit, certains n'ont pas de sélection, ils ont envie de jouer mais, comme je l'ai dit, il faut qu'ils viennent chercher leur sélection."

Pour le sélectionneur de l'équipe de France, cette liste est un "non évènement". "On est assez clair sur cette vision. On ne joue pas sur l'ambiguïté. On assume notre lecture, notre travail. Tout est possible. Parmi ces 42, 33 noms seront annoncés le 21 août. Mais ce n'est pas une finalité, pas un cut. Si on étudie de près toutes les Coupes du monde, ils se passent toujours des événements qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais nous savons qu'il y aura des modifications liées aux blessures. Cette liste des 33 n'est donc pas une fin en soi cette liste de 33. Les neuf joueurs ont de fortes possibilités de rentrer en cours de Coupe du monde. Ils ont même une chance de la regarder dans leur fauteuil et de jouer la finale comme titulaire…"Il faudra être au niveau pour être dans les trente-trois" Pour connaître cette fameuse liste de Fabien Galthié, rendez-vous au JT de 13h, lundi 21 août.

La liste des 42

Piliers gauches : Cyril Baille (Toulouse), Jean-Baptiste Gros (Toulon), Reda Wardi (La Rochelle).

Un gros programme avant le Mondial

Sur le terrain, le staff des Bleus a organisé trois stages. Le premier rassemblement a eu lieu du 3 au 14 juillet à Monaco, suivi d'un deuxième au CNR de Marcoussis du 24 juillet au 3 août avant de partir du 7 au 25 août à Seignosse (Landes) dans ce qui sera son camp de base pour le Mondial. Enfin, l'équipe de France jouera quatre matchs amicaux lors du mois d'août : deux fois contre l'Écosse, à Édimbourg le 5 et à Saint-Étienne le 12 ; puis face aux îles Fidji, le 19, à Nantes, avant de terminer le périple avec la réception de l'Australie, le 26, au Stade de France.