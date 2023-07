Irlande - France : heure, chaîne TV... Comment suivre la finale de la Coupe du monde U20 ?

Est-ce un avant-goût de la prochaine Coupe du monde de rugby ? La France (-20) et l'Irlande (-20) s'affronteront en finale des Mondiaux (U20) vendredi 14 juillet.

Vendredi 14 juillet, le XV de France défiera en finale des Championnats du monde U20, le XV du Trèfle. Les Bleuets ont fait une très belle campagne pour défendre le trophée qui n'échappe plus à la France depuis deux éditions. Ils n'ont pas perdu le moindre match et ont surpassé des nations de rugby telles que le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Pays-de-Galles et l'Angleterre. Contre le XV de la Rose, la rencontre était d'ailleurs mal embarquée.

En demi-finale, les Anglais ont rapidement mené 17-0, après seulement 16 minutes de jeu. A la mi-temps, ils avaient encore l'avantage en menant 24-14. En seconde période, les Bleuets ont toutefois été renversants notamment grâce à Hugo Reus auteur dans le match de 20 points (dont un essai). A la fin, ils ont fini par l'emporter 52 à 31. Face à l'Irlande, ça sera également très difficile. Le XV de Trèfle est invaincu depuis le 5 juillet 2022, soit un peu plus d'un an et 11 matchs. En demi-finale, les Irlandais ont de plus éliminé l'hôte de cette compétition, les Springboks.

A quelle heure débute le match Irlande (-20) - France (-20) ?

La rencontre opposant l'équipe de France (U20) à l'Irlande (U20) se jouera en Afrique du Sud, à Cap Town. Le coup d'envoi de la finale est prévu à 19h (fuseau horaire de l'hexagone).

Sur quelle chaîne TV est diffusé Irlande (-20) - France (-20) ?

La finale des Championnats du monde des u20 est retransmise par la chaîne L'Equipe.

Quelle diffusion streaming pour le match Irlande (-20) - France (-20) ?

L'Equipe diffusera en clair le match opposant le XV de France (-20) au XV de Trèfle (-20) mais aussi en sur ses plateformes streaming.

Quelle est la composition de la France ?

Le sélectionneur de l'équipe de France U20 Sébastien Calvet a dévoilé son équipe avant la finale contre l'Irlande. Les finisseurs seront Lacombre, Julien, Duchêne, Liufau, Castro-Ferreira, Carbonneau, Mondinat.