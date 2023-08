Ecosse - France : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

ECOSSE - FRANCE. À Édimbourg, le XV de France débute ce samedi 5 août sa préparation pour la Coupe du monde 2023 de rugby. Premières titularisations ou retours d'anciens cadres, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la composition de Fabien Galthié et cette rencontre.

Si la Coupe du monde 2023 de rugby commence dans plus d'un mois (8 septembre - 28 octobre), la préparation sur le terrain du XV de France pour le Mondial débute ce samedi 5 août avec un déplacement à Murrayfield pour affronter l'Ecosse (16h15). Une occasion pour le sélectionneur Fabien Galthié et son staff de tester de nouvelles choses avec de nouveaux joueurs : Louis Bielle-Biarrey, Emilien Gailleton et Paul Boudehent feront leurs débuts avec le XV de France. Ces jeunes talents remplaceront notamment certains cadres comme Damien Penaud, Gaël Fickou et Charles Ollivon. Si la paire Dupont - Ntamack est remplacée par Baptiste Couilloud et Matthieu Jalibert, Brice Dulin fait son retour avec les Bleus à l'arrière où il a été nommé capitaine. En conférence de presse, le sélectionneur du XV de France est revenu sur les premières capes des jeunes joueurs : "Louis et Émilien sont avec nous depuis le mois de novembre : ils travaillent depuis près d'un an avec l'équipe de France. Peut-être que pour eux, il n'y a pas vraiment de surprise. Ça répond à une cohérence, à une logique. […] Ils sont préparés : on les avait même sortis de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Et je dois dire qu'on avait envie de les sortir avant durant le Tournoi."

Du côté écossais, si la préparation a débuté par un succès à domicile contre l'Italie (25-13) le 29 juillet dernier, le XV de Chardon continue sa préparation pour le Mondial où ils se trouvent dans une poule relevée (Afrique du Sud, Ireland, Tonga et Roumanie). Si Finn Russell est bien présent pour affronter la France ce samedi, Gregor Townsend sera privé de l'arrière emblématique Stuart Hogg qui a pris sa retraite sportive début juillet. Le sélectionneur écossais a procédé à treize changements entre la rencontre face à la Nazionale et celle de demain où Darcy Graham et Matt Fagerson sont conservés.

À quelle heure débute Ecosse - France ?

Le coup d'envoi du match de préparation au Mondial 2023 de rugby opposant l'Ecosse à la France est prévu samedi 5 août à 16h15 au stade Murrayfield d'Edimbourg (Ecosse).

Sur quelle chaîne regarder Ecosse - France ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde 2023 de rugby, TF1 diffusera le match de préparation entre le XV du Chardon et le XV de France.

Si vous souhaitez regarder le premier match de préparation du XV de France contre l'Ecosse sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur MyTF1.

Quelles sont les compositions de l'Ecosse et du XV de France ?

Ecosse : Kinghorn - Graham, Jones, Tuipulotu, Van Der Merwe - Russell (cap), White - Dempsey, Watson, Fagerson - Gilchrist, Gray - Fagerson, Ashman, Schoeman.

France : Dulin (cap) - Bielle-Biarrey, Gailleton, Moefana, Dumortier - Jalibert, Couilloud - Macalou, Tanga, Boudehent - Chalureau, Woki - Bamba, Bourgarit, Gros.

