France - Écosse : chaîne, heure, compos... les infos du match

Pour son deuxième match de préparation, le XV de France reçoit, à Saint-Étienne, l'Écosse avec l'envie de monter en puissance en vue de la Coupe du monde.

C'est l'heure de la revanche. Défait, avec une équipe remaniée en Écosse la semaine dernière, le XV de France accueille la bande à Russell, ce samedi, à Geoffroy-Guichard, pour poursuivre sa préparation en vue de la Coupe du monde.

Pour ce deuxième match, Fabien Galthié a décidé de faire confiance à ses cadres, qui sont restés au repos lors du revers, même s'il ne veut plus utiliser l'expression "premium", terme qu'il avait employé pour nommer ses meilleurs éléments. "Aujourd'hui, il n'y a plus de premium. Il faut sortir ce vocabulaire-là, l'enlever. Autant on l'a évoqué pendant les quatre saisons régulières, ça nous permettait d'expliquer comment on construisait nos saisons avec le calendrier que propose le Top 14 et le rythme auquel sont soumis les joueurs internationaux. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, c'est une équipe de France, un groupe France qui prépare la Coupe du monde."

Parmi les étoiles sur la pelouse, il y aura Gabin Villière. Embêté par des blessures aux chevilles, l'ailier du RC Toulonnais va renouer avec le maillot du XV de France après 511 jours loin de la bande à Dupont. "Cela fait un an que je me prépare à cette fin de saison en club et à cet objectif de Coupe du monde. Être revenu à 100% de mes capacités c'est beaucoup d'émotions. Je suis très heureux d'être dans ce groupe et de pouvoir partagé des moments avec eux. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien à la tête d'avoir réussi à retrouver 100% de mes capacités."

Le XV de départ de la France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Danty, 12. Fickou, 11. Villière ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Boudehent ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille.

Le XV de départ de l'Écosee : 15. Kinghorn ; 14. Steyn, 13. Jones, 12. Tuipulotu, 11. Van der Merwe ; 10. Russell (cap.), 9. Price ; 7. Darge, 8. Dempsey, 6. Ritchie ; 5. Gilchrist, 4. Gray ; 3. Nel, 2. Turner, 1. Schoeman.