Cérémonie d'ouverture Coupe du monde de rugby : quelles sont les personnalités présentes ?

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby se déroulera juste avant la rencontre France - Nouvelle-Zélande sous la houlette de Jean Dujardin.

C'est la tradition. Avant chaque début de compétition, le pays hôte organise une cérémonie d'ouverture. Pour le Mondial de rugby, elle sera dirigée par l'acteur oscarisé Jean Dujardin. Passionné de rugby, il a été inscrit par ses parents tout comme ses frères dès son plus jeune âge avant de choisir une voix différente. Malgré ce choix de carrière, il a toujours été très proche du milieu de l'ovalie comme l'a expliqué Antoine Dupont il y a quelques années. "Il nous suit depuis le tournoi des VI Nations 2020", expliquait le capitaine du XV de France auprès de GQ. "C'est un amateur de rugby à la base, et je pense qu'il a appris à aimer l'équipe depuis quelques mois. Il m'écrit avant et après tous les matchs."

Ce que l'on sait de la cérémonie

Après avoir co-écrite la cérémonie avec le concepteur de spectacles Olivier Ferracci et la metteuse en scène Nora Matthey de l'Endroit, Jean Dujardin en sera l'une des incarnations principales afin de mettre en lumière "le savoir-faire et l'art de vivre français". Au total, ce sont 33 invités de renom représenteront le savoir-faire gastronomique, sportif et artistique de la France, sans oublier les quelques 200 bénévoles présents sur la pelouse. Comme l'évoque le Parisien, le comédien et réalisateur Philippe Lacheau, la danseuse étoile Alice Renavand, le chef cuisinier Guy Savoy devraient être de la partie tout comme le chanteur Vianney, Zazie, Zaz ou le pâtissier Pierre Hermé

Grichka Caruge, le danseur angoumoisin, a chorégraphié la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby, lui le champion du monde de hip-hop en 2009.

World Rugby enthousiaste

"Nous sommes honorés que Jean Dujardin dirige la Cérémonie d'Ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Son immense talent, sa créativité et sa passion pour les arts et notre sport créeront sans aucun doute une expérience extraordinaire et immersive pour les spectateurs du monde entier.

Jean Dujardin possède une vision de la mise en scène qui fera de la Cérémonie d'Ouverture non seulement un spectacle envoûtant, qui mettra en valeur le meilleur du patrimoine de la France et son amour profondément enraciné du rugby, mais également les efforts de collaboration et l'enthousiasme inébranlable de tous ceux qui travaillent en coulisses pour offrir aux supporters la Coupe du Monde de Rugby la plus mémorable de tous les temps.

Au nom de World Rugby, je tiens à remercier chaleureusement Jean Dujardin, son équipe et les 200 bénévoles pour leur dévouement inestimable afin que cette Cérémonie d'Ouverture soit un moment inoubliable qui ouvrira la voie à un tournoi exceptionnel." Sir Bill BEAUMONT Président de World Rugby.