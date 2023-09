Qu'est ce que le Haka "Kapa o Pango" ? Les paroles

Le traditionnel Haka de la Nouvelle-Zélande se divise en deux avec soit le Ka Mate soit le Kapa o Pango

Ka Mate ou Kapa o Pango, le traditionnel Haka de la Nouvelle-Zélande impressionne et est toujours un évènement spectaculaire pour les spectateurs et déterminants pour certains sur le terrain. Le choix du Haka est particulier car le Kapa o Pango est considéré comme plus "violent". Jusqu'en 2005, le 'Ka mate' était le seul haka utilisé par les Blacks. Le 'Kapa o Pongo' a été utilisé pour la première fois à Dunedin, le 27 août 2005 lors d'une rencontre face à l'Afrique du Sud. Ce dernier fait référence à la fougère d'argent, une icône du sport néo-zélandais, présente sur le maillot black.

Les paroles du Kapa o Pango

(Traduction faite difficilement du Maori par TF1)

"Taringa Whakarongo !

Kia Rite! Kia Rite! Kia Mau !

Hi !

("Écoutez !

Préparez-vous ! Alignez-vous ! En position !

Oui !)

Kapa o pango kia whakawhenua au i ahau !

Hi aue, hi !

Ko Aotearoa e ngunguru nei

Hi Au, au, aue ha hi !

Ko Kapa o Pango e ngunguru nei !

Hi Au, au, aue ha hi !

I ahaha !

Ka tu te ihiihi

Ka tu te wanawana

Ki runga ki te rangi e tu iho nei,

Tu iho nei, hi !

(Laissez-nous nous unir avec notre terre !

Laissez-nous !

C'est notre terre qui gronde

La nôtre, la nôtre oui !

Nous sommes les All Blacks !

Oui, nous le sommes, le sommes, oui !

Il est temps !

C'est mon moment !

Notre règne,

Notre suprématie triomphera

Et nous atteindrons le sommet !)

Ponga ra !

Kapa o Pango, aue hi !

Ponga ra !

Kapa o Pango, aue hi, ha !

(La fougère argentée !

Nous sommes les All Blacks !

La fougère argentée !

Nous sommes les All Blacks !")