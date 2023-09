Arme à la main, la vidéo du Haka "Kapa o Pango"

La Nouvelle-Zélande a lancé la Coupe du monde de rugby avec un Haka mythique !

La Coupe du monde de rugby est lancée de la plus belle des manières avec un France - Nouvelle-Zélande. Avant ce choc et après les hymnes, les All Blacks ont réalisé leur traditionnel Haka. Pour l'occasion, les Blacks ont choisi le plus "violent" avec le Kapa o Pango. Un moment qui est déjà rentré dans l'histoire puisque le capitaine de la Nouvelle Zélande avait une arme traditionnelle à la main, la vidéo.