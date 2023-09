Alors que les joueurs vont aux vestiaires, Finn Russell n'a pas tremblé face aux poteaux alors qu'il y avait près de 50 mètres. 6-3 entre l'Afrique du Sud et l'Écosse à la mi-temps.

Ballon en main, Schoeman fonce sur Malcolm Marx qui ne bouge pas et plaque l'Écossais qui perd le ballon au contact. Mêlée à venir et introduction Faf de Clerk au milieu du terrain.

18:30 - Ben White dégage son camp

Après un ballon de Kolisi pour Arendse, les Sud-Africains trouvent les espaces et font circuler jusqu'à Kolbe sur son aile gauche mais l'ailier revient dans le trafic et trouve un Écossais sur sa trajectoire. Finalement, Manie Libbok tente le coup de pied rasant mais c'est contré et Ben White dégage en touche.