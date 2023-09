Après la cacophonie, les hymnes chantés par la chorale d'enfants devraient être ajustés

Depuis le match d'ouverture du XV de France, plusieurs spectateurs et personnalités du monde du rugby se plaignent de l'incompréhension des hymnes.

Selon les informations de Midi Olympique, le comité d'organisation de France 2023 va se réunir ce lundi 11 septembre pour analyser les différents couacs de la première semaine de compétition et notamment les hymnes nationaux. L'interprétation des hymnes par des chorales d'enfants, appelée "La mêlée des chœurs" a fait réagir dans les tribunes et à la télé. Si l'idée est tout à fait louable, le rendu souhaité n'est pas vraiment à la hauteur et les hymnes deviennent incompréhensibles. Que ce soit au Stade de France pour la Marseillaise lors du match d'ouverture vendredi 8 septembre ou encore l'hymne italien face à la Namibie le lendemain, la cacophonie était au rendez-vous.

Le journal indique que la solution pourrait être de conserver les chorales, mais de supprimer les effets de chant en canon, ainsi que de laisser la deuxième moitié de l'hymne chantée a cappella par les joueurs et le public. Un bon vieux retour à la tradition, laissant place à la communion entre les joueurs et les supporters.