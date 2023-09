Des talents venus de France, portrait du Portugal "Os Lobos", l'invité surprise de la Coupe du monde de rugby

Le Portugal démarre samedi la deuxième Coupe du Monde de rugby de son histoire. Découverte d'une équipe semi-professionnelle aux accents français, qualifiée miraculeusement pour ce mondial.

Contre le Pays de Galles samedi après-midi, le Portugal jouera son premier match dans cette Coupe du Monde de rugby 2023. Une entrée en matière difficile pour une équipe qui, dans l'ombre de la Seleçao de football, se professionnalise progressivement. "Os Lobos" ("Les Loups") disputent cette année le second mondial de rugby de leur histoire, après celui de 2007. Malgré une dernière rencontre accrochée contre la Roumanie (10-14), ils avaient perdu leurs quatre matchs de poule et avaient encaissé pas moins de 209 points, pour seulement 38 inscrits. Ils avaient notamment eu l'occasion d'affonter les All Blacks, pour une défaite qui est encore aujourd'hui la troisième plus large de l'histoire en Coupe du Monde : 108 à 13.

La sélection se professionnalise

Seize ans après, le Portugal retrouve l'élite du rugby mondial avec l'ambition de bien figurer et, pourquoi pas, de gagner un match. Ils sont tombés dans la poule C et affronteront donc le Pays de Galles, la Géorgie, l'Australie et les Fidji. Leur seule vraie chance de résultat sera sûrement contre la Géorgie, une équipe a priori supérieure mais contre qui les Portugais ont décroché un match nul en février 2022 (25-25). Emmenés par leur sélectionneur français Patrice Lagisquet, ancien entraîneur du Biarritz Olympique, les Lusitaniens peuvent compter sur une équipe expérimentée et qui compte de plus en plus de joueurs professionnels dans ses rangs. De nombreux joueurs sélectionnés jouent dans les divisions inférieures du championnat de France, de la Pro D2 au National 2, et d'autres dans le championnat portugais. De plus en plus sont professionnels ou semi-professionnels.

Des talents issus de la diaspora en France

Mike Tadjer, né d'une mère française et d'un père portugais, a été talonneur à Agen, Brive, Grenoble et Clermont avant de rejoindre l'USAP, son club actuel. Alors que la sélection portugaise a établi son camp de base à Perpignan, la ville de son club, il explique : "C'est un petit peu un mondial à la maison. Il faut montrer au monde que le Portugal existe". Comme lui, de nombreux joueurs de la sélection sont issus de la diaspora portugaise en France, et se sentiront donc un peu à domicile pendant cette Coupe du Monde. Parmi eux, le demi de mêlée de 34 ans Samuel Marques, figure de proue de l'équipe, qui a réalisé toute sa carrière entre le Top 14 et la Pro D2. Le capitaine de l'équipe, Tomás Appleton, a lui fait presque toute sa carrière à Lisbonne. Il est également dentiste de profession, car il est seulement semi-professionnel comme beaucoup de ses coéquipiers.

Une qualification miraculeuse pour le mondial

Les Loups portugais ont obtenu leur qualification à la Coupe du Monde à la toute dernière minute de leur dernier match de qualification. Dans le tournoi de repêchage, en novembre 2022, ils battent facilement le Kenya et Hong-Kong, avant d'affronter les Etats-Unis dans le match décisif pour accéder au mondial. Grâce à une pénalité de Samuel Marques à la 82e minute, les Portugais arrachent le match nul (16-16) et décrochent le précieux sésame grâce à un plus grand "goal-average" que leurs adversaires. Le Portugal a d'ailleurs pu prendre part à ce tournoi de repêchage grâce à la disqualification de l'Espagne, devant au classement du premier tournoi de qualification, mais qui avait aligné un joueur non éligible à la sélection. Les Portugais sont donc véritablement miraculés, et ils profiteront de cette Coupe du Monde pour mettre leur nation sur la carte du rugby mondial.