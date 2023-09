France - Uruguay : est-ce un match gagné d'avance pour les Bleus ?

Au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, pour la 2e journée de la Coupe du Monde, le XV de France affronte la modeste équipe de l'Uruguay, avec la volonté de garder la première place du groupe A.

Après leur entrée en lice réussie face à la Nouvelle-Zélande (27-13), il y a six jours, l'équipe de France poursuit son chemin dans sa Coupe du monde. Pour cette deuxième journée, la bande à Fabien Galthié (1er, 4 points) retrouve l'Uruguay, modeste 17e nation au classement IRB. Les "Terow" participent quant à eux à leur première rencontre de ce Mondial. Pas de quoi trembler donc pour les Bleus, qui vont en profiter pour faire une large revue d'effectif.

En l'absence d'Antoine Dupont, préservé pour la suite de la compétition, Fabien Galthié a confié le brassard de capitaine à Anthony Jelonch. Le troisième ligne du Stade Toulousain reprend ainsi la compétition après avoir subi une rupture du ligament croisé en février dernier. Fabien Galthié s'en est ému. "Anthony a été capitaine à un moment difficile de notre histoire, lors d'une tournée en Australie où nous étions enfermés à l'hôtel, où l'on ne sortait que la nuit pour nous entraîner, et pendant lequel on ne nous a libérés que trois fois en 10 jours pour jouer des test-matchs. C'était le révélateur des hommes et des âmes. On se souvient aussi de ce soir face à l'Écosse, que sa blessure avait rendu difficile malgré la victoire. […] Depuis, il a été accompagné par beaucoup de monde."

Sous le feu de la polémique pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à six mois de prison avec sursis pour des "faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime", une décision dont il a fait appel, Bastien Chalureau retrouve une place sur le banc des remplaçants.

Blessé à une cuisse, Jonathan Danty n'a pas été inclus, à la surprise générale, sur la feuille de match. Le sélectionneur du XV de France s'est expliqué : "C'est une histoire de choix, de décision, d'analyse. Yoram Moefana est à nos yeux prêt à enchaîner une 2e fois. Jonathan Danty était candidat, comme contre la Nouvelle-Zélande, mais on a choisi de positionner Yoram en 12. On essaie d'avoir une vision globale sur le temps de jeu, les associations entre joueurs. Jonathan Danty a déjà joué trois matchs consécutifs pendant notre préparation. Dans notre volonté d'homogénéiser l'équipe, et à la vue du chemin qu'on doit prendre plus tard, le choix de Yoram est apparu plus cohérent."

Dans le cadre de la 2e journée de la Coupe du monde de rugby, Pierre-Mauroy accueille France - Uruguay, une rencontre très déséquilibrée sur le papier. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00 par M.O'Keeffe (Nouvelle-Zélande).

Comme c'était le cas pour Nouvelle-Zélande - France, c'est TF1 qui sera en charge de diffuser ce France - Uruguay.

Pour suivre France - Uruguay en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Il faut vous inscrire à la plateforme MyTF1 pour pouvoir rejoindre TF1.

Le XV de départ de la France : 15. Jaminet ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Vincent, 12. Moefana, 11. Villière ; 10. Hastoy, 9. Lucu ; 7. Macalou, 8. Jelonch (cap), 6. Boudehent ; 5. Taofifenua, 4. Woki ; 3. Aldegheri, 2. Bourgarit, 1. Gros.

Le XV de départ de l'Uruguay : 15. Amaya ; 14. Basso, 13. Inciarte, 12. Vilaseca, 11. Freitas ; 10. Etcheverry, 9. Arata ; 7. Civetta, 8. Diana, 6. Ardao ; 5. Leindekar, 4. Aliaga ; 3. Peculo, 2. Pujadas, 1. Sanguinetti.