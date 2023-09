Nouvelle Zélande - Namibie - EN DIRECT : la tempête néo-zélandaise a commencé, suivez le match

RUGBY. Une semaine après son entrée en lice ratée contre la France, la Nouvelle Zélande doit se relancer et faire preuve d'autorité contre la modeste Namibie. Suivez le direct commenté du match sur Linternaute.com.

21:39 - La transformation ne passe pas (24-3) Deuxième échec pour McKenzie face aux perches. Décalé sur la gauche, à 30 mètres, le buteur néo-zélandais voit son ballon fendre le rideau de pluie mais être rabattu par le vent sur le poteau.

21:37 - Bonus offensif pour la Nouvelle-Zélande (24-3) Après une bonne touche néo-zélandaise, Fainga'Anuku vient apporter le surnombre avec une course croisée. Il déchire le rideau au près et résiste à trois défenseurs sur le râble pour aplatir en puissance.

21:35 - La pluie tombe fort à Toulouse Les conditions de jeu se sont brutalement dégradées à Toulouse où une pluie soutenue s'abat sur le Stadium, alimenté par un fort vent. Une atmosphère humide qui a aidé Lienert-Brown à a perdre le contrôle de son ballon en rentrant sa course, alors qu'un équipier avait croisé dans son dos pour s'engouffrer dans le trou sur l'aile gauche.

21:34 - McKenzie transforme (19-3) Face aux poteaux, à 15 mètres, l'ouvreur néo-zélandais n'a aucun mal à réussir sa tentative.

21:33 - McKenzie signe 3e essai (17-3) Sous les poteaux, McKenzie joue vite la pénalité et d'un crochet élimine son défenseur pour se jeter dans l'en-but.

21:29 - Repris à 5 m Les Néo-zélandais mettent de la vitesse dans leur jeu et leurs transmissions à l'image de cette chistera à l'aveugle de Tu'ungafasi pour faire le décalage à gauche. Jacobson accélère dans le couloir mais est repris par Mouton à 5m de l'en-but.

21:27 - Sorti de Malan 17' : Touché à la cheville et accompagné par une standing ovation du Stadium, Le Roux Malan est contraint de quitter le terrain sur une civière. Il est remplacé par Greyling.

21:24 - Un Namibien blessé Le jeu est arrêté après qu'un joueur Namibien se soit gravement blessé. Ce dernier a vu sa cheville cédé sur un appui et est pris en charge sur la pelouse. La civière est attendu.

21:22 - Essai annulé ! (12-3) Alors que les Néo-zélandais pensaient avoir inscrit leur troisième essai du soir, l'arbitre vidéo appelle son homologue sur le terrain et lui signale qu'au moment où le maul s'est formé, Tu'ungafasi et Whitelock étaient devant Retallick, ce qui est interdit. Essai annulé et pénalité pour la Namibie qui va pouvoir dégager son camp.

21:20 - Et de trois pour les All Blacks (17-3) Après une bonne prise en touche à 10 m de Retallick, Taukei'aho conduit le maul et vient conclure l'action des siens avec un troisième essai.

21:19 - Les fautes s'enchaînent Le lancer de Taukei'aho est capté en milieu d'alignement par Whitelock. Le maul se forme à 15 mètres et se fait désaxer par la défense adverse. Avantage laissé et les All Blacks décident de changer d'orientation en allant sur l'aile droite. Alors que le décalage semble fait, Clarke revient intérieur et se perd dans le trafic. On revient à la faute. Les Blacks insistent en touche.

21:17 - Pénalité contre la Namibie Sur une touche néo-zélandaise, à hauteur de ses 40 mètres, Uanivi joue le ballon au sol sans être sur ses appuis et offre une pénalité aux triples champions du monde. Barrett trouve une nouvelle touche dans les 22 mètres adverses.

21:14 - La Namibie ouvre son compteur (12-3) Suite à une faute au sol néo-zélandaise, Swanpoel choisit de tenter sa chance et des 40 mètres, sur la gauche, réussit un coup de pied parfait. La pénalité passe et la Namibie réduit l'écart.

21:14 - McKenzie à côté (12-0) Décalé sur la droite, sur la ligne des 22 mètres, McKenzie croise trop sa tentative et voit son ballon passer à gauche des poteaux.

21:12 - Roigard signe le doublé (12-0) Sur la mêlée qui suit, le pack néo-zélandais impose sa puissance et emporte son vis-à-vis. Savea ramasse le ballon et donne dans le fermé à droite à Roigard. Sur un pas, il s'enroule sur son défenseur et plonge dans l'en-but adverse.

21:11 - Essai refusé L'essai de McKenzie est refusé car l'ouvreur a aplatit le ballon mais juste avant la ligne d'en-but. Mêlée à 5 mètres, introduction namibienne.

21:08 - Essai en contre de McKenzie ? Alors que les Namibiens ont joué crânement leur chance à 5 mètres de la ligne d'en-but néo-zélandaise, ils égarent le ballon et se font contrer. Savea écarte et le ballon file vite jusqu'à l'aile droite et Barrett. L'arrière accélère et tape à suivre. McKenzie s'arrache et plonge en premier sur le ballon mais on ignore s'il a réussi à aplatir. Arbitrage vidéo demandé.

21:07 - Whitelock à la faute Les Namibiens récupèrent le coup d'envoi et s'installent dans le camp néo-zélandais. Ils insistent avec leurs avants et finissent par provoquer la faute de Whitelock, qui ne sort pas assez vite du regroupement. Pénalité pour les Namibiens qui vont en touche.

21:06 - Transformation réussie (7-0) Face aux poteaux, légèrement sur la gauche, McKenzie n'a aucun mal pour réussir la transformation.

21:04 - Roigard ouvre le bal des Blacks (5-0) Sur sa première séquence offensive, la Nouvelle-Zélande remonte tout le terrain, balaie le terrain à droite puis Barrett oriente au pied dans la diagonale à gauche. Fainga'Anuku capte, sert Havili qui vient à hauteur pour enchaîner. Sur un demi-tour, il sert intérieur Roigard qui transperce le rideau adverse et s'en va inscrire le premier essai du match (5-0).

21:02 - Coup d'envoi de Nouvelle-Zélande - Namibie Barrett donne le coup d'envoi avec un coup de pied lointain dans les 22 mètres namibiens à gauche. C'est bien capté et ressorti au pied.

20:55 - Une passoire défensive Exception faite d'un duel contre la Géorgie perdu d'un point (16-17), la Namibie a toujours encaissé au moins 30 points dans les matches qu'elle a disputé en Coupe du monde. Sa moyenne est de 59,8 pts encaissés/match, et elle détient le record de la défaite la plus lourde de l'histoire du tournoi (0-142 contre l'Australie en 2003).

20:54 - Entrée des deux équipes Les Néo-zélandais et les Namibiens ont pénétré sur la pelouse du Stadium et se sont alignés devant la tribune officielle pour les hymnes.

20:50 - Toujours fanny Si la Nouvelle-Zélande a perdu la semaine dernière le premier match de son histoire en poule en Coupe du monde, la Namibie, elle, n'a toujours pas gagné la moindre rencontre dans la compétition avec un bilan de 23 défaites et un nul, ce dernier obtenu en 2019 face au Canada après que le match ait été annulé en raison du passage d'un typhon.