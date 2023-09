Matthew Carley : qui est l'arbitre du match France - Namibie, au cœur de la polémique lors de Galles - Fidji ?

L'Anglais Matthew Carley va arbitrer le match du XV de France contre la Namibie : retour sur les faits marquants de sa carrière.

Fiche biographique. Matthew Carley, né le 21 décembre 1984, est un arbitre international anglais de rugby à XV et de rugby à 7, âgé de 38 ans. Il commence à arbitrer dès l'âge de 16 ans. Pendant de longues années, il arbitre dans les divisions inférieures du championnat anglais mais aussi au niveau international en rugby à 7. Il arbitre pour la première fois un match de Premiership, la première division de rugby en Angleterre, en mai 2013. Durant la saison 2015-16, il commence à arbitrer en Coupe d'Europe puis au niveau international. Il arbitre au Tournoi des Six Nations depuis l'édition 2017. Il participe cette année à sa première Coupe du Monde de rugby en tant qu'arbitre principal.

L'arbitre d'un triste record des Bleus

Matthew Carley a notamment arbitré la rencontre entre le XV de France et l'équipe d'Italie durant le Tournoi des Six Nations 2023. Un match remporté par les Bleus sur le score de 29 à 24 au Stadio Olimpico de Rome. Mais ce match a été marqué par un record moins positif pour les tricolores : celui du plus grand nombre de fautes concédées sous l'ère Fabien Galthié. Le XV de France a été pénalisé à 18 reprises contre la Squadra Azzurra ce jour-là. Shaun Edwards, entraîneur de la défense de l'équipe de France, avait fait part de son incompréhension après la rencontre : "Je suis dans ce sport depuis 20 ans, et c'est le plus grand nombre de pénalités que j'ai eues contre mon équipe en défense. Il va falloir en parler en détail avec les arbitres. Je n'ai jamais eu une défense autant sanctionnée !"

La polémique Pays de Galles - Fidji

Plus récemment, Matthew Carley a été au cœur d'une polémique au sujet du match Pays de Galles - Fidji, dont il était l'arbitre principal. Dans un match tendu jusque dans les derniers instants (32-26), les décisions arbitrales ont été beaucoup commentées sur les réseaux sociaux et dans la presse. En cause notamment, un carton jaune direct adressé à un joueur fidjien, après un enchaînement de fautes galloises sur leur ligne d'en-but qui n'ont pas été sanctionnées par un carton. " Je ne vois pas comment, avec 20 minutes restantes, vous pouvez donner plusieurs avantages sous les poteaux sans sortir de carton jaune ", commentait par exemple sur X le journaliste irlandais Andy McGeady. Si le Pays de Galles a été deux fois plus sanctionné que les Fidjiens (17 pénalités à 9), c'est surtout la gestion par le corps arbitral du match dans son ensemble qui a été critiquée.