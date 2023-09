Le XV de France affronte la Namibie ce jeudi soir au stade Vélodrome pour tenter de se rassurer après la victoire poussive face à l'Uruguay.

En direct

21:04 - Sanctionné au sol Après une bonne percussion, van der Bergh est plaquer par deux Français. Atonio vient contester au sol et se fait déblayer par Coetzee qui perd ses appuis à ce moment-là et offre une pénalité aux Bleus qui vont en profiter pour se rapprocher de l'en-but adverse.

21:03 - Pas droit pour Mauvaka Le premier lancer de Mauvaka, à 35 m de l'en-but namibien, n'est pas droit et cela n'échappe pas à l'arbitre qui donne une mêlée aux Namibiens.

21:02 - Loubser dévisse Jalibert couvre dans ses 22 mètres et tape très loin pour occuper le terrain. Loubser veut lui répondre mais il dévisse son dégagement qui sort à 35 m.

21:01 - Première touche volée Le lancer namibien est volé par l'alignement français. Les Tricolores développent le jeu grand côté à droite et cherchent à aller vers les extérieurs mais trop rapidement.

21:00 - Coup d'envoi Loubser donne le coup d'envoi pour la Namibie avec un long ballon bien haut sous les poteaux et récupéré par Ramos qui dégage sous la pression pour trouver une touche en dehors des 22 mètres.

20:54 - Sur la pelouse La France et la Namibie viennent de pénétrer sur la pelouse du stade Vélodrome. Les hymnes vont retentir avec pour commencer la Marseillaise.

20:50 - Dupont veut du contenu Après avoir peu goûté en tribunes au spectacle proposé par ses coéquipiers face à l'Uruguay, Antoine Dupont reprend les rênes du XV de France et espère que sa production offensive sera autre plus consistante. "Ca serait bien qu'on ait un peu plus de contenu offensif", avait-il appelé le 26 août dernier avant d'affronter l'Australie en amical. Espérons que la volonté du capitaine tricolore trouve un prolongement sur le terrain après deux rencontres bloquées à 27 points.

20:45 - La belle série des Bleus Le XV de France reste sur une série de 16 victoires consécutives à domicile. Les hommes de Galthié n'ont plus été battu en France depuis le 26 mars 2021 et la réception de l'Ecosse, crucifiée par un essai à la sirène de van der Merwe (23-27).

20:44 - A la Namibie l'engagement A l'issue du toss entre les deux capitaines, la Namibie a obtenu de réaliser le premier engagement face à la France.

20:40 - Une passoire défensive Exception faite d'un duel contre la Géorgie perdu d'un point (16-17), la Namibie a toujours encaissé au moins 30 points dans les matches qu'elle a disputé en Coupe du monde. Sa moyenne est de 60,3 pts encaissés/match, et elle détient le record de la défaite la plus lourde de l'histoire du tournoi (0-142 contre l'Australie en 2003).

20:31 - C'est bientôt l'heure de France - Namibie, quelles compos pour le début de la rencontre ? Les Bleus aligneront pour commencer : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey - (o) Jalibert, (m) Dupont (cap.) - Ollivon, Jelonch, Cros - Flament, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille. Les remplaçants sont : Bourgarit, Wardi, Aldegheri, Taofifenua, Boudehent, Couilloud, Moefana, Jaminet. Du côté de la Namibie, on retrouvera au premier coup de sifflet : Van der Bergh ; Mouton, Deysel (cap.), Burger, Greyling ; (o) Loubser, (m) Theron ; Retief, Gaoseb, Katjijeko ; Ludick, Tjeriko ; Coetzee, Van der Westhuizen, Sethie. Avec sur le banc : Nortje, Benade, Shifuka, Van Lill, Hardwick, Blaauw, Izaacs, Rossouw.

20:30 - Des essais, toujours des essais Auteur de son 30e essai en Bleu contre la Nouvelle-Zélande (27-13), Damian Penaud a enchaîné un 5e match consécutif où il est parvenu à plonger victorieusement, au moins une fois, dans l'en-but adverse. Meilleur marqueur d’essais français en 2023 (9), il tentera de devenir le premier Français à inscrire 10 essais dans une même année civile depuis Philippe Saint-André en 1995. L'ancien sélectionneur en avait alors inscrit un total de 12.

20:25 - Plusieurs bizuths Plusieurs joueurs côté namibien devraient connaître face à la France leur toute première sélection. Titulaire en troisième-ligne, Max Katjijeko découvrira la scène internationale à 28 ans. Trois autres sont susceptibles de connaître la même expérience : PJ Van Lill (39 ans), Richard Hardwick (29 ans) et Oela Blaauw (21 ans).

20:20 - Toujours fanny La Namibie n'a toujours pas gagné la moindre rencontre dans la compétition avec un bilan de 23 défaites et un nul, ce dernier obtenu en 2019 face au Canada après que le match ait été annulé en raison du passage d'un typhon.

20:15 - Une découverte pour Danty Jonathan Danty revient dans le XV de départ pour la première fois depuis le match du 27 août contre les Wallabies, au cours duquel il avait inscrit un essai mais s'était blessé aux ischio-jambiers. Il fera à cette occasion ses débuts en Coupe du Monde de Rugby, pour la 24e sélection de sa carrière.

20:10 - Un Anglais au sifflet Nous vous en parlions en début de journée, la rencontre entre la France et la Namibie sera arbitre par un Anglais Matthew Carley. Il sera assisté le long des deux lignes de touche par l'Irlandais Andrew Brace et le Gallois Craig Evans. L’arbitrage vidéo sera, lui, assuré par une Irlandaise Joy Neville.

20:05 - Du changement en profondeur, le XV de départ de la France Le sélectionneur Fabien Galthié a effectué 12 changements dans son XV de départ par rapport à l’équipe qui a battu l’Uruguay. Seuls Cameron Woki, Louis Bielle-Biarrey et Anthony Jelonch conservent leur place de titulaire. Pour le reste, le sélectionneur a remis les cadres avec notamment la paire Dupont-Jalibert en charnière. Devant, Baille effectue son retour au poste de pilier gauche à côté de Mauvaka au talon et Atonio à droite. En troisième ligne, Cros et Ollivon accompagneront Jelonch, en l'absence d'Aldritt, en délicatesse avec son genou et ménagé par le staff tricolore. Dans les lignes arrières, Danty reprend aussi la compétition et retrouve Fickou au centre. Penaud est bien là sur l'aile, tout comme Bielle-Biarrey préféré à Villière. Enfin, Ramos récupère son rôle à l'arrière.

20:00 - Les Bleus sont là Le XV de France est bien arrivé au Vélodrome. Dans les entrailles de l'enceinte marseillaise, Antoine Dupont conduit son groupe et sera à la baguette à partir de 21h face à la Namibie, troisième match des Tricolores dans cette Coupe du monde 2023.

19:51 - Le Vélodrome se prépare A une heure de la rencontre, tout est en place au Vélodrome pour accueillir le XV de France et la Namibie. Près de 60000 personnes sont attendues pour pousser derrière les Bleus.

19:30 - Dans la tempête All Blacks Sans surprise, la Namibie n'a pas pesé bien lourd face à la Nouvelle-Zélande (3-71). Deysel et les siens ont été balayés dans la tourmente pluvieuse de Toulouse, par des All Blacks revanchards et sans aucune pitié. Onze essais dans la besace et une leçon de rugby pour une deuxième défaite dans cette Coupe du monde.

19:15 - Un brouillon raturé Une semaine après avoir dominé la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture de « sa » Coupe du monde, le XV de France a peiné pour venir à bout du modeste Uruguay (27-12). Les habituels remplaçants tricolores n'ont pas réussi à trouver de liant, ni à construire leurs attaques et ont même vu leurs adversaires revenir à 1 point à la 53e minute. Un essai chanceux dans la foulée de Mauvaka a mis les Bleus à l’abri sans pour autant leur apporter l'élan nécessaire pour aller chercher le bonus offensif. Une impression brouillonne que les Tricolores chercheront à corriger face à la Namibie.

19:01 - Encore 2h Le coup d'envoi du troisième match du XV de France dans "sa" Coupe du monde se rapproche. Il ne reste que deux heures avant le coup d'envoi à Marseille entre les Bleus et la Namibie.

18:40 - L'historique des France - Namibie Il est simple et court. Le XV de France a affronté à deux reprises la Namibie, c'était en 1999 et 2007. Si en 1999 les Bleus se sont imposés 47-13, celle de 2007 est la plus large victoire de l'histoire du XV de France avec un 87-10, 13 essais au total dont un triplé de Vincent Clerc.

18:00 - Se comparer à l'Irlande ou l'Afrique du Sud ? Pas d'actualité pour Ibanez "L’Irlande gagne ses matchs, l’Afrique du Sud aussi et nous aussi. On les observe, ils nous observent également. C’est le charme de cette compétition. Permettez-nous simplement de nous projeter à demain. C’est ce qui est top, c’est le côté immédiat de cette compétition avec des enjeux qui approchent très vite et avec, on l’espère, un match qui nous permettra d’être encore meilleurs, de jouer une équipe dans un stade extraordinaire. Tout en respectant la Namibie, on veut prendre du plaisir et en donner à nos supporters qui vont être passionnés. Oui, vous avez mentionné deux belles équipes" a expliqué l'entraineur adjoint du XV de France;