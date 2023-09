L'Argentine et les Samoa s'affrontent ce vendredi à l'occasion de la 3e journée de la Coupe du monde 2023. Un match de la plus haute importance dans la poule D. Suivez la rencontre en direct.

En direct

17:57 - Essai pour l'Argentine ! L'Argentine inscrit le première essai de la rencontre ! L'ailier Emiliano Boffeli vient concrétiser la domination des Pumas après une belle séquence collective en supériorité numérique. Il repique à l'intérieur en bout de ligne pour aplatir dans l'en-but. C'est lui qui transforme derrière et ça fait 7-0 pour l'Argentine après 10 minutes de jeu.

17:55 - Leali'ifano s'emmêle les pinceaux La mêlée samoane pousse à la faute leurs homologues argentins, qui perdent cette première mêlée. Leali'ifano veut jouer vite mais oublie de toucher le ballon au pied avant de taper et ce sera donc une nouvelle mêlée à venir, au même endroit mais cette fois avec introduction argentine.

17:53 - Première mêlée du match Les Argentins perdent le ballon à la suite de la touche avec un en-avant à cause d'un ballon peut-être rendu glissant par la pluie qui tombe à Saint-Etienne. Les Samoa décident de jouer la première mêlée de la rencontre.

17:51 - Bonne touche en faveur des Pumas Les Samoans ont réussi à récupérer le ballon mais n'ont que d'autre choix que de taper en toucher sur la ligne des 22 mètres. Ils vont rester sous pression lors de la prochaine séquence...

17:50 - Les Argentins à l'attaque A la suite de cette pénalité, les Argentins attaquent pour la première fois dans ce match sur la ligne des 22 mètres adverses. La défense des Îliens tient bon pour le moment, mais ça recule...

17:48 - Carton jaune pour Paia'aua Les Argentins parviennent à taper au pied pour éloigner le ballon avant que les Samoans ne fassent la même chose en tapant une chandelle. À la retombée, Carreras récupère mais est déséquilibré dans les airs par l'arrière samoan Paia'aua. L'arbitre inflige un carton après avoir revu les images mais le bunker pourrait se charger de l'exclure dans les prochaines minutes.

17:46 - C'est parti entre l'Argentine et les Samoa ! L'arbitre australien Nic Barry siffle le coup d'envoi de la rencontre entre l'Argentine et les Samoa ! C'est l'ouvreur samoan Christian Leali'ifano qui tape au pied le premier dans ce match et qui envoie le jeu dans les 22 mètres adverses.

17:43 - Les Samoa font le haka Après les hymnes des deux nations et avant le coup d'envoi, les Samoa réalisent d'abord leur haka traditionnel, comme les autres nations du Pacifique dans cette Coupe du monde.

17:39 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les deux équipes pénètrent sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard ! Le coup d'envoi sera donné juste après les hymnes, en commençant par celui de l'Argentine...

17:33 - Les Argentins croient en leurs forces Après une piètre prestation face à l'Angleterre il y a deux semaines, lors d'une rencontre abordée dans l'inhabituelle position de favoris, les Argentins ont passé les derniers jours à assurer qu'ils ne doutaient pas d'eux-mêmes et qu'ils seraient prêts pour ce match désormais crucial face aux Samoa: "On a tourné la page, on sait ce qu’on doit faire pour battre les Samoa, a par exemple expliqué le demi de mêlée Gonzalo Bertranou. Je suis sûr qu’on est bien préparé pour faire une bonne partie." Les Pumas n'ont de toute façon pas le choix, puisqu'une défaite signifierait quasiment une élimination dès la phase de poules, comme en 2019.

17:27 - La balance penche pour les Samoa Au cours de leur histoire, les deux nations se sont affrontées à quatre reprises... pour trois victoires samoanes, dont la dernière remonte tout de même à 2005, après trois premiers affrontements en Coupe du monde dans les années 90. Mais en revanche, les Samoa n’ont plus battu une nation majeure depuis 2014 et veulent s’inspirer de leurs voisins fidjiens vainqueurs surprises de l’Australie le week-end dernier (15-22)

17:20 - Le calendrier des deux équipes Après cet affrontement aujourd'hui, l'Argentina et les Samoa auront encore deux matchs à disputer dans la phase de poules. Les Argentines affronteront le Chili le 30 septembre avant de conclure face au Japon lors de la dernière journée, le 8 octobre. Du côté des Samoans, ce sera d'abord le Japon le 28 septembre avant de finir face au favori de la poule, l'Angleterre, le 7 octobre.

17:12 - La composition des Samoa Du côté des joueurs du Pacifique, il n'y a eu que trois changements également dans la composition par rapport à la victoire contre le Chili. Le pilier Paul Alo-Emile, le deuxième ligne Brian Alainu'u'ese et l'ailier Ben Lam débuteront, selon la composition dévoilée mercredi par le sélectionneur, Seilala Mapusua. Le XV de départ des Samoa : Paia'aua (15) - Ah-Wong (14), Seuteni (13), Manu (12), Lam (11) - Leali'ifano (10), Taumateine (9) - Lee (7), Luatua (8), McFarland (6) - 5. Vui (5, cap), Alainu'uese (4) - Aalaalatoa (3), Lam (2), Lay (1).

17:05 - La composition de l'Argentine Malgré la déception face à l'Angleterre, le sélectionneur de l'Argentine Michael Cheika n'a pas bouleversé son équipe pour affronter les Samoans ce vendredi dans le Chaudron. Il n'a effectué que trois changements : Matias Moroni (centre), Guido Petti (deuxième ligne) et Eduardo Bello (pilier droit) remplacent respectivement Lucio Cinti, Tomas Lavanini et Gomez Kodela. Le XV de départ argentin: Mallia (15) - Boffelli (14), Moroni (13), Chocobares (12), M. Carreras (11) - S. Carreras (10), Bertranou (9) - Kremer (7), Gonzalez (8), Matera (6) - Alemanno (5), Petti (4) - Bello (3), Montoya (2, cap), Gallo (1).

16:58 - Le classement de la poule D Dans la poule D, c'est l'Angleterre qui est actuellement en tête avec deux victoires en deux matchs et neuf points au compteur. Les Samoa pointent à la deuxième place avec cinq points, comme le Japon (mais qui a joué un match en plus). L'Argentine est pour le moment en 4e place avec zéro point, comme le Chili (un match en plus). En cas de succès bonifié, les Samoa pourraient donc prendre la tête de la poule, rien que ça !

16:52 - Résultats contraires pour les deux équipes Après deux journées de compétition, l'Argentine et les Samoa font partie des nations à n'avoir disputé qu'une seule rencontre. Les Pumas ont perdu face à l'Angleterre il y a deux semaines à Marseille (27-10) lors d'un match disputé en très grande partie en supériorité numérique, tandis que les Samoans ont eux battu logiquement le Chili la semaine passée (43-10).