Afrique du Sud - Irlande : qui sera le rival des Bleus en quarts ?

Pour la 3e journée du groupe B, l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, défie l'Irlande, favorite de cette coupe du Monde, au stade de France, ce samedi soir. Le perdant retrouvera probablement les Bleus, au prochain tour.

Les passionnés du rugby en salivent par avance. À Saint-Denis, l'Afrique du Sud, pour la 3e journée du groupe B, affronte l'Irlande dans un choc cinq étoiles. Le vainqueur prendra un ascendant décisif dans cette phase de poules, en vue des quarts de finale. Pour rappel, le 2e du groupe B affrontera le leader du groupe A, place actuellement occupée par la France. C'est un duel qui sera donc scruté de près par Fabien Galthié et son staff.

Pour cette affiche, l'Afrique du Sud retrouve Eben Etzebeth, qui a été absent une dizaine de jours à la suite d'une blessure à une épaule. Les Springboks ont également décidé de faire un choix fort avec un banc constitué de sept avants pour un seul trois-quarts. La bande à Kolisi veut faire la différence grâce à la dimension physique. "En sport, toute innovation entraîne une réaction, positive ou négative, a entamé Jacques Nienaber. C'est inédit, c'est la première fois qu'une équipe aligne sept avants pour un trois-quarts sur son banc. C'est pour cela que je parle d'innovation et de réaction. Je ne comprends pas les réactions liées à la sécurité des joueurs. Tout le monde peut le faire, et je trouverais ça triste que les règles changent vis-à-vis de ça, car ça ne va pas à l'encontre des règles et je ne pense pas que cela impacte la sécurité des joueurs. "

Pour contrer la puissance des champions du Monde, le XV du Trèfle de Jonathan Sexton a joué la carte de la vitesse en plaçant trois trois-quarts sur le banc des remplaçants. Pour Josh van der Flier, meilleur joueur du monde 2022, ce match ne se résume pas seulement à un duel "frontal". "On accepte ce défi physique. C'est comme ça que l'on voit le rugby en Irlande. Chaque match est un grand combat et on sait que l'on devra être à notre meilleur dans ce secteur de jeu. Il faut aussi ajouter que l'Afrique du Sud est une équipe très intelligente. Bien sûr qu'on aura besoin de toute notre dimension physique mais celle-ci ne suffira pas à gagner la rencontre. Il faudra faire un match plein, dans tous les secteurs."

Dans le cadre de la 3e journée du groupe B, le stade de France accueille une magnifique affiche : Afrique du Sud - Irlande. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Afrique du Sud - Irlande. Cette affiche sera diffusée par le groupe TF1. Vous devrez donc vous brancher sur TF1.

Pour suivre Afrique du Sud - Irlande en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de vous inscrire à la plateforme MyTF1 ce qui vous permettra de rejoindre TF1.

Le XV de départ de l'Afrique du Sud : 15. Willemse; 14. Arendse, 13. Kriel, 12. De Allende, 11. Kolbe ; 10. Libbok, 9. De Klerk ; 7, Du Toit, 8. Wiese, 6. Kolisi (cap.) ; 5. Mostert, 4. Etzebeth ; 3. Malherbe, 2. Mbonambi, 1. Kitshoff.

Le XV de départ de l'Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. Aki, 11. Lowe ; 10. Sexton (cap), 9. Gibson-Park ; 7. van der Flier, 8. Doris, 6. O'Mahony ; 5. Ryan, 4. Beirne ; 3. Furlong, 2. Kelleher, 1. Porter.