Pays de Galles - Australie : sur quelle chaîne suivre le choc du groupe C ?

Le Pays de Galles affronte l'Australie ce dimanche 24 septembre dans une affiche déjà déterminante pour la suite de cette Coupe du monde 2023 de rugby.

Le Pays de Galles a bien entamé sa Coupe du monde 2023 avec un carton plein et 10 points pris en deux matchs. Les Dragons rouges ont d'abord battu les Fidji sur le fil (32-26) avant de se défaire du piège portugais (28-8). Les joueurs de Warren Gatland pourraient donc faire un grand pas vers les quarts de finale.

Mais en face l'Australie est dans une situation plus inconfortable et aborde cette affiche dos au mur. En effet, les Wallabies se sont inclinés face au Fidji lors de la rencontre précédente (15-22). Pourtant, les joueurs d'Eddie Jones avaient entamé la compétition par un succès face à la Géorgie (35-15). La victoire est donc impérative pour les double champions du monde. "Regardez, il y a dix fois plus de monde que d'habitude en conférence de presse parce que les gens sentent l'odeur du sang. Ça rend tout ça encore plus excitant", a déclaré Eddie Jones qui a la pression sur les épaules.

A quelle heure débute le match Pays de Galles - Australie ?

Le match Pays de Galles - Australie commencera à 21h ce dimanche 24 septembre. Il se déroulera au Groupama Stadium de Lyon.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Pays de Galles - Australie ?

C'est TF1 qui diffusera cette affiche du groupe C de la Coupe du monde 2023 de rugby entre le Pays de Galles et l'Australie. Wayne Barnes sera l'arbitre.

Quelle diffusion streaming pour le match Pays de Galles - Australie ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Pays de Galles - Australie. En effet, MyCanal et MyTf1 diffuseront également le match via leur plateforme digitale.

Quelles compositions pour Pays de Galles - Australie ?

Warren Gatland ne s'est pas compliqué la tâche pour composer son XV de départ et aligne le même que celui qui s'est imposé face au Fidji lors de la première rencontre galloise dans cette Coupe du monde 2023 de rugby. Le voici : Liam Williams - Louis Rees-Zammit, George North, Nick Tompkins, Josh Adams - (o) Dan Biggar, (m) Gareth Davies - Aaron Wainwright, Taulupe Faletau, Jac Morgan (c) - Adam Beard, Will Rowlands - Gareth Thomas, Ryan Elias, Tomas Francis.

De son côté, Eddie Jones a décidé de se passer de Carter Gordon pour cette rencontre alors qu'il avait été en difficulté face au Fidji. C'est Ben Donaldson qui le remplace. Voici le XV de départ des Wallabies : Andrew Kellaway - Mark Nawaqanitawase, Jordan Petaia, Samu Kerevi, Marika Koroibete - (o) Ben Donaldson, (m) Tate McDermott - Robert Leota, Rob Valetini, Tom Hooper - Richard Arnold, Nick Frost - James Slipper, David Porecki (cap.), Angus Bell.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Pays de Galles - Australie ?

Sur les sites de paris sportifs, les cotes sont particulièrement serrées. En effet, sur Betclic, le Pays de Galles est à 1,95 comme l'Australie ! Le nul est à 25. Sur Unibet, les deux équipes sont à 1,96 et le nul est à 25,50.