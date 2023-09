Antoine Dupont de retour avec le groupe, peut-il jouer avec un masque ?

La Fédération française de rugby a annoncé le retour d'Antoine Dupont dans le groupe, avec une "activité physique progressive". Mais devra-t-il porter un masque quand il retrouvera les terrains ?

[Mis à jour le 30 septembre 2023 à 14h50] Une bonne nouvelle pour l'équipe de France : Antoine Dupont est de retour dans le groupe, à Aix-en-Provence dès ce samedi. C'est ce qu'a annoncé la Fédération française de rugby dans un communiqué relayé par RMC Sport. Pour autant, le capitaine du XV de France a été autorisé à reprendre "une activité physique progressive dirigée" avec un "contrôle du staff médical du XV de France".

Avec ce retour, d'autres questions se posent également : quand pourra-t-il retrouver les terrains ? Et jouera-t-il avec un masque pour protéger sa mâchoire fracturée contre la Namibie, le 21 septembre dernier. Si l'entraîneur des avants du XV de France, William Servat, s'est voulu rassurant en conférence de presse, en indiquant qu'il n'avait "aucun doute sur la capacité de Dupont à jouer le quart de finale", il s'était néanmoins posé la question d'un retour face à l'Italie, pour le dernier match de poule, le vendredi 6 octobre. Jeudi, le manager santé de l'Équipe de France, Bruno Boussagol, s'était dit "pas forcément favorable" à un retour d'Antoine Dupont face aux Transalpins.

Opéré d'une fracture maxillo-zygomatique, le demi de mêlée des Bleus pourrait donc jouer avec un masque pour protéger la zone fragilisée. Pour Bruno Boussagol, "la question ne se pose pas aujourd'hui (jeudi). Ce n'est pas le bon timing. On n'a pas encore abordé le sujet avec Antoine". Et les dirigeants de World Rugby d'affirmer : "Il n'y a eu aucune discussion directe avec l'équipe de France à propos d'un masque pour Antoine Dupont."

L'option du masque

Selon les informations du Midi Olympique, l'idée de jouer avec un masque est bien à l'étude et Antoine Dupont va rencontrer un spécialiste en fin de semaine. Mais que dit le règlement World Rugby à ce sujet ? Selon l'article 12, alinéa 4 du règlement de la fédération internationale, toute protection rigide est prohibée. "Aucun joueur ne doit porter un équipement dont une quelconque partie a une épaisseur supérieure à 5mm". Cela veut clairement dire que si Antoine Dupont veut un masque, il lui faudra un truc sur mesure et extrêmement fin. Dans le reste du règlement, World Rugby donne des précisions, laissant un motif d'espoir. "Si l'épaisseur totale consiste d'un matériau de rembourrage recouvert de tissu, l'épaisseur maximum de 5mm mesurée doit comprendre la combinaison du rembourrage non comprimé et du tissu mais celui-ci doit avoir une épaisseur maximum mesurée de 1mm de chaque côté du rembourrage".