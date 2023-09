Antoine Dupont va essayer de porter un masque, ce que dit le règlement

Le capitaine du XV de France, blessé depuis le match face à la Namibie, va essayer de revenir rapidement et la question d'un masque est posée.

Blessé, mais pas coulé. Après sa blessure contractée face à la Namibie jeudi dernier, une véritable course contre la montre est engagée pour le capitaine du XV de France. Opéré d'une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont n'est pas officiellement forfait pour le reste de la Coupe du monde, mais pourrait louper, au minimum, un éventuel quart de final. Pour la suite de la compétition, son temps de récupération et peut être les "outils" nécessaires mis à sa disposition ne suffiront peut être pas.

L'option du masque

Selon les informations du Midi Olympique, l'idée de jouer avec un masque est bien à l'étude et Antoine Dupont va rencontrer un spécialiste en fin de semaine. Mais que dit le règlement World Rugby à ce sujet ? Selon l'article 12, alinéa 4 du règlement de la fédération internationale, toute protection rigide est prohibée. "Aucun joueur ne doit porter un équipement dont une quelconque partie a une épaisseur supérieure à 5mm". Cela veut clairement dire que si Antoine Dupont veut un masque, il lui faudra un truc sur mesure et extrêmement fin. Dans le reste du règlement, World Rugby donne des précisions, laissant un motif d'espoir. "Si l'épaisseur totale consiste d'un matériau de rembourrage recouvert de tissu, l'épaisseur maximum de 5mm mesurée doit comprendre la combinaison du rembourrage non comprimé et du tissu mais celui-ci doit avoir une épaisseur maximum mesurée de 1mm de chaque côté du rembourrage".