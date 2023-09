Nouvelle Zélande - Italie : les All Blacks peuvent prendre la porte ! Le choc à suivre en direct

Choc en vue dans cette poule A de la Coupe du monde de rugby où cette affiche entre les All-Blacks et la Squadra Azzurra a des allures de finale. Diffusion TV, heure... Découvrez toutes les informations sur ce match de gala.

Dans la poule A de la Coupe du monde 2023 de rugby où le XV de France occupe pour l'instant la première place, les deux nations candidates pour rallier les quarts de finale s'affrontent ce vendredi : la Nouvelle Zélande et l'Italie. Si les All-Blacks ont bien réagi face à la Namibie (71-3) après la défaite inaugurale face aux Bleus, l'Italie est seconde la poule après deux succès et deux bonus offensifs (52-8 contre la Namibie et 38-17 face à l'Uruguay). Cette affiche a des airs de finale pour la deuxième place du groupe. Pour l'occasion, Ian Foster a procédé à neuf changements dans sa composition où seuls Ofa Tuungafasi, Nepo Laulala, Brodie Retallick, Dalton Papali'i, Ardie Savea et Beauden Barrett conservent leur place. Sam Whitelock fera son retour alors qu'il devrait dépasser le record de sélections de Richie McCaw (148). Autre retour, celui de Sam Cane. Forfait de dernière minute avant la rencontre face aux Bleus, l'habituel capitaine des Blacks débutera sur le banc contre les Transalpins.

Du côté de la Squadra Azzurra, cette finale face aux All-Blacks est sûrement l'un des matchs les plus importants de l'histoire du rugby transalpin. En cas de victoire face à la Nouvelle Zélande, Ange Capuozzo et ses coéquipiers seraient qualifiés pour les quarts de finale en éliminant Brodie Retallick et compagnie. Pour cette affiche de gala, le sélectionneur irlandais du XV d'Italie Kieran Crowley a changé sa ligne arrière : Stephen Vanrey formera la charnière avec Paolo Garbisi, jusqu'ici aligné au centre, alors que Tommaso Allan débutera à l'arrière. Pépite du rugby italien, Ange Capuozzo débutera à l'aile droite alors que Monty Ioane sera son penchant côté gauche.

Cette rencontre est capitale dans l'avenir des Blacks. S'ils venaient à s'incliner, les hommes de Ian Foster seraient éliminés de la compétition et le match entre la France et l'Italie décidera de la première place du groupe. Pour les Blacks, il faudrait au minimum un match nul bonifié pour survivre. Autre scénario, une égalité à trois est impossible. En cas de nul à trois points des Blacks, les Kiwis devraient ensuite espérer une victoire bonifiée contre l'Uruguay et une défaite à zéro point de l'Italie contre la France pour se qualifier.

À quelle heure débute Nouvelle Zélande - Italie ?

Le coup d'envoi du match de poules de la Coupe du monde 2023 de rugby opposant la Nouvelle Zélande à l'Italie est prévu vendredi 29 septembre à 21h00 au Parc Olympique Lyonnais de Lyon (France). Matthew Carley (Angleterre) sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Nouvelle Zélande - Italie ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde 2023 de rugby avec M6 et France 2, TF1 diffusera l'affiche entre la Nouvelle Zélande et l'Italie.

Si vous souhaitez regarder le match de la Coupe du monde 2023 de rugby entre les All-Blacks et la Squadra Azzurra sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur MyTF1.

Quelles sont les compositions de la Nouvelle Zélande et de l'Italie ?

Nouvelle Zélande : 15. B. Barrett ; 14. Jordan, 13. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Telea ; 10. Mo'unga, 9. Smith ; 7. Papali'i, 8. Savea (cap.), 6. Frizell; 5. S. Barrett, 4. S. Whitelock ; 3. Laulala, 2. Taylor, 1. Tu'ungafasi.

Italie : 15. Allan ; 14. Capuozzo, 13. Brex, 12. Morisi, 11. Ioane ; 10. P. Garbisi, 9. Varney ; 7. Lamaro (cap.), 8. L. Cannone, 6. Negri ; 5. Ruzza, 4. Lamb; 3. Riccioni, 2. Nicotera, 1. Fischetti.

Quels sont les pronostics de Nouvelle Zélande - Italie ?