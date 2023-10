Australie - Portugal : heure, chaîne TV... Les infos du match

Pour son dernier match de la phase de poules contre le Portugal, l'Australie veut évacuer la douleur de l'humiliation galloise alors que l'espoir de voir les quarts de finale de la Coupe du monde s'est presque évanoui. Suivez la rencontre en direct, dès 17h45, sur le site de L'internaute.

Dans quel état d'esprit les Wallabies aborderont ce dernier rendez-vous de la phase de poule ? La semaine a été pesante dans le camp australien, après l'humiliation subie le week-end dernier face au Pays de Galles. Six points inscrits et surtout quarante encaissés et le sentiment de ne pas être invité à la fête. Là réside bien le drame de la situation australienne. Cette année et depuis quelques temps déjà, la nation double championne du monde (1991 et 1999) évolue un cran en-dessous de la concurrence sa défaite face aux Fidji a confirmé la tendance. Deux défaites donc et un dernier match de poules à négocier contre le Portugal pour refermer cette Coupe du monde sur une meilleure note.

Pas encore éliminé

En effet, ce dimanche après-midi, il sera davantage question de fierté qu'autre chose pour les Wallabies. S'ils ont pu croire qu'elle allait les sortir du pétrin, la Géorgie a finalement craqué dans les 20 dernières minutes et laissé la victoire aux Fidji. Un succès non bonifié qui a le mérite de ne pas éliminer encore plus prématurément les Australiens mais qui ne change pas foncièrement la situation. L'escouade aussie a déjà réservé son vol de retour. "C'est dur mais c'est comme ça", a consenti le troisième-ligne Fraser McReight. Abattu comme le reste de la sélection qui a presque tiré un trait sur la compétition et souhaite "aller de l'avant" selon les mots de Nick Frost.

Aller de l'avant et construire l'avenir et ce Mondial à domicile que certains pourraient disputer, tant Eddie Jones a rajeuni l'effectif, trop diront les détracteurs. Ce ne sera pas le cas de James Slipper. A 34 ans, le pilier australien va disputer son 21e match dans la compétition, ce qui en fera l'Australien le plus capé devant la légende George Gregan. Un évènement en soi qui devrait le motiver lui et ses coéquipiers face au Portugal. "On pense surtout aux fans, aux familles (…) On doit gagner avec la manière pour leur donner un motif de fierté", concède Josh Kemeny. Tout autre résultat qu'un succès bonifié condamnerait définitivement les Wallabies.

Le Portugal pour l'histoire

Un résultat qui semble à la portée même de cette Australie-là car le Portugal n'a rien d'un habitué de ce niveau. La sélection ne dispute que sa deuxième Coupe du monde et attend encore son premier succès. Face à l'Australie ? Cela constituerait un exploit monumental mais les Lobos veulent y croire. Après tout, Tadjer et les siens n'ont rien à perdre et tout à apprendre de ce type de rencontre face aux meilleures nations. Solidaires, les Portugais ont montré de belles choses depuis le début de la compétition et ont même failli vaincre la Géorgie, Nuno Sousa Guedes ratant la pénalité de la gagne à la dernière seconde. "L'Australie n'a pas l'air au mieux. Mais c'est sur la dimension physique, ça va piquer. On est le Petit Poucet", rappelait cette semaine à Sud-Ouest Patrice Lagisquet, le sélectionneur du Portugal.

L'ancien entraîneur de Biarritz espère simplement que ses joueurs ne feront pas l'erreur de trop regarder et respecter les Wallabies, comme ils avaient pu le faire face aux Gallois. A cette condition peut-être les Portugais pourront poser des soucis à leurs adversaires mais pas sûr non plus que cela suffise au regard de l'écart entre les deux nations, d'autant qu'il faut se méfier de ce géant blessé qui n'a plus qu'une idée en tête, retrouver son honneur.

Le match opposant les Walabies, surnom des Australiens, et les Lobos ("les Loups"), surnom des Portugais, aura lieu à partir de 17h45, du côté du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne.

La rencontre de la Coupe du Monde entre l'équipe d'Australie et l'équipe du Portugal sera diffusée en direct en clair sur France 2.

La rencontre de la Coupe du Monde entre l'Australie d'Eddie Jones et le Portugal de Patrice Lagisquet sera accessible en streaming sur la plateforme Francetvsport.

Australie : 1. Bell, 2. Porecki (cap.), 3. Slipper – 4. Frost, 5. Arnold – 6. Hooper, 7. McReight, 8. Valetini – 9. McDermott, 10. Donaldson – 11. Koroibete, 12. Foketi, 13. Perese, 14. Nawaqanitawasi – 15. Kellaway.

Portugal : 1. Costa, 2. Tadjer, 3. Hasse Ferreira – 4. Madeira, 5. Belo – 6. Wallis, 7. Martins, 8. De Freitas – 9. Marques, 10. Portela – 11. Marta, 12. Appleton (cap.), 13. Bettencourt, 14. Storti – 15. Sousa Guedes.