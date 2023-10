Karl Dickson : qui est l'arbitre du match France - Italie, critiqué par les supporters toulousains ?

L'Anglais Karl Dickson va arbitrer le match du XV de France contre l'Italie : retour sur les faits marquants de sa carrière.

Fiche biographique Karl Dickson, né le 2 août 1982 à Salisbury, est un arbitre international anglais de rugby à XV et de rugby à 7, âgé de 41 ans. Il était joueur professionnel avant de devenir arbitre : il a défendu les couleurs des Harlequins en Premiership entre 2009 et 2017, remportant même le championnat d'Angleterre en 2012 et le Challenge Européen en 2011. Il occupait le poste de demi de mêlée, du haut de ses 1m75 pour 85 kg. Devenu arbitre après avoir mis un terme à sa carrière à la fin de la saison 2016-2017, il arbitre son premier match international en octobre 2020. Il participe cette année à sa première Coupe du Monde comme arbitre principal, après avoir pris part à celle de 2019 au Japon comme arbitre assistant.

Une première avec le XV de France

Karl Dickson a une histoire particulière avec les Bleus, puisque le premier match international qu'il a arbitré se déroulait au Stade de France. Le 24 octobre 2020, le XV de France affrontait le Pays de Galles pour un match amical. Les Bleus avaient livré une superbe performance en l'emportant sur le score de 38 à 21 grâce notamment à deux essais d'Antoine Dupont et un 100% de réussite au pied pour Romain Ntamack. Tous les marqueurs d'essais français de cette soirée de 2020 sont d'ailleurs de la partie pour cette Coupe du Monde 2023, à l'exception de Teddy Thomas : Cyril Baille, Antoine Dupont et Charles Ollivon.

Critiqué par les supporters du Stade Toulousain

Karl Dickson n'est pas spécialement apprécié de certains des fans du Stade Toulousain. En cause, une demi-finale de Coupe d'Europe qu'il avait arbitré le 14 mai 2022, à l'Aviva Stadium de Dublin entre Toulouse et le Leinster. Les Toulousains avaient été assez largement dominés et avaient perdu sur le score de 40 à 17. De nombreux joueurs du XV de France étaient sur la pelouse pour cette défaite : Thomas Ramos, Anthony Jelonch, Cyril Baille, Antoine Dupont, François Cros, Dorian Aldegheri et Julien Marchand. Mais sur les réseaux sociaux, notamment X (anciennement Twitter), de nombreux observateurs avaient critiqué l'arbitrage de l'Anglais Karl Dickson. Beaucoup de Français avaient reproché des décisions en faveur des Irlandais du Leinster, accusant souvent un favoritisme des arbitres anglo-saxons pour les équipes britanniques.